STF valida lei com medidas para igualdade salarial entre homens e mulheres

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução | Pixabay

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, validade lei que cria mecanismos para garantir igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função.

A legislação determina que empresas com mais de 100 funcionários publiquem, semestralmente, relatórios de transparência salarial e critérios de remuneração. Os documentos não podem conter informações que permitam identificar os trabalhadores.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme a norma, os dados devem ser encaminhados ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O descumprimento pode resultar em multa. Caso seja identificada diferença salarial injustificada, a empresa deverá apresentar um plano para corrigir a desigualdade, com metas e prazos definidos.

A lei

A lei, sancionada em 2023, foi alvo de três ações judiciais. ?

Uma delas foi movida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Outra foi apresentada pelo Partido Novo

A terceira partiu da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Têxtil, Couro, Calçados e Vestuário.

Os autores das ações alegavam que a divulgação de salários e critérios de remuneração poderia expor informações estratégicas das empresas, como custos e políticas de preços, o que violaria o princípio constitucional da livre iniciativa.

Já os defensores da medida sustentaram que a legislação está em conformidade com a Constituição e contribui para a promoção da dignidade humana, da justiça social, da valorização do trabalho e da redução das desigualdades.

Votação

Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes votou pela constitucionalidade da norma e foi acompanhado pelos ministros:

Flávio Dino;

Cristiano Zanin;

Nunes Marques;

André Mendonça;

Luiz Fux;

Dias Toffoli;

Cármen Lúcia,;

Gilmar Mendes

presidente da Corte, Edson Fachin.

No voto, Moraes afirmou que não "há como construir uma sociedade justa e solidária diante da existência de discriminação salarial entre homens e mulheres". Segundo ele, a lei não apenas combate práticas discriminatórias, mas também fortalece políticas públicas voltadas à redução das desigualdades.

O ministro também destacou que a divulgação das informações não viola a privacidade dos trabalhadores, já que os relatórios não podem expor dados pessoais.

Durante o julgamento, a ministra Cármen Lúcia defendeu que a igualdade deve ser entendida como um processo permanente de garantia de direitos. “Todos defendem a igualdade, mas ainda vivemos em uma realidade marcada pela desigualdade”, afirmou.

Os ministros reforçaram ainda que os relatórios de transparência salarial não podem revelar a identidade dos empregados nem divulgar informações pessoais.