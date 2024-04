Confiança do consumidor tem primeira melhora de 2023, diz FGV | A TARDE

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) subiu em março o primeiro crescimento do ano. O aumento de 1,6 ponto em relação a fevereiro foi registrado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 22.

O Índice de Situação Atual (ISA) registrou um aumento de 2,1 pontos, atingindo 80,7 pontos, marcando a segunda alta consecutiva. Enquanto isso, o Índice de Expectativas (IE) avançou 1,2 ponto, chegando a 99,1 pontos.

Apesar do crescimento, o ICC ainda se encontra num patamar definido como de pessimismo. O indicador avançou para 91,3 pontos, após duas quedas consecutivas. Em médias móveis trimestrais, o índice continuou recuando. É o sexto mês seguido de queda.

“Esse é o primeiro resultado positivo do ano, elevando o indicador de um nível pessimista para moderadamente pessimista, acima dos 90 pontos. Apesar da melhora no mês, a dificuldade em alcançar níveis mais satisfatórios da confiança tem estado atrelado às limitações financeiras das famílias, como sugere a manutenção do indicador de situação financeira atual em níveis historicamente baixos”, afirmou em nota a economista do FGV Ibre, Anna Carolina Gouveia.

