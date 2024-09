Confira lista de carros isentos de pagar IPVA em 2025

Em geral, os estados do Brasil concedem isenção para veículos com mais de 15 anos de fabricação - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Um dos grandes vilões para quem possui carro é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). O valor onera o orçamento tanto para os proprietários de carros, motos e caminhões. Porém, em 2025, alguns veículos vão estar isentos a depender do ano de fabricação e outras condições.

No âmbito geral, os estados do Brasil concedem a isenção para veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Requisitos de Isenção por Ano de Fabricação varia em cada estado. Confira:

10 anos ou mais: Goiás, Rio Grande do Norte, Roraima;

15 anos ou mais: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro;

18 anos ou mais: Mato Grosso

20 anos ou mais: Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo

23 anos ou mais: Alagoas

30 anos ou mais: Santa Catarina

Veja lista de carros isentos em 2025:

Volkswagen Gol G3 (o famoso Gol ‘bolinha’)

Chevrolet Celta

Fiat Palio G3

Ford Fiesta

Toyota Fielder

Honda Fit

Citröen C3

Peugeot 206

BMW Série 3

Mitsubishi L200

Para determinados condutores com certas condições de sáude, a isenção também pode ocorrer. O Ministério da Saúde traz a lista completa. Veja:

Acidente vascular cerebral (AVC);

Doença de Parkinson;

Acidente vascular encefálico;

Paraplegia;

Amputação;

Paralisia cerebral;

Artrite reumatóide;

Neuropatia diabética;

Artrodese;

Nanismo;

Artrose;

Mastectomia;

Autismo;

Má formação ou encurtamento de membros;

Câncer;

Manguito rotador;

Deficiência mental;

Linfoma;

Deficiência visual;

Lesões com sequelas físicas;

Doenças degenerativas;

Lesão por esforço repetitivo (LER);

Esclerose múltipla;

Escoliose acentuada;

Tetraparesia;

Poliomielite;

Tetraplegia;

Tendinite crônica;

Problemas na coluna;

Talidomida;

Problema renal crônico com uso de fístula;

Síndrome do túnel do carpo;

Próteses internas ou externas;

Quadrantomia