Confira se você tem a receber restituição do Imposto de Renda | A TARDE

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 será pago pela Receita Federal nesta sexta-feira, 31 - data que também finaliza o prazo para o contribuinte entregar a declaração deste ano. O valor pago é o maior já registrado na história: R$ 9,5 bilhões na conta de 5,5 milhões de pessoas.



O valor cai na conta indicada pelo contribuinte no momento da entrega da declaração ou na chave PIX a partir da meia-noite desta sexta. Caso o montante não caia na conta, ele poderá ser resgatado por até um ano no Banco do Brasil.

Com isso, o reagendamento do crédito dos valores pode ser feito pelo Portal BB no endereço https://www.bb.com.br/irpf ou pela Central de Relacionamento do banco pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Quem recebe a restituição

Os primeiros a receberem a restituição do IR são os contribuintes do grupo prioritário que incluem:

258.877 Contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos;

2.595.933 Pessoas com mais 60 anos;

162.902 Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

1.105.772 Pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério

886.260 mil moradores do Rio Grande do Sul atingidos por enchentes

787.747 pessoas que fizeram a declaração pré-preenchida ou que pediram a restituição via PIX.

Depois, as restituições vão ser pagas de acordo com a forma escolhida de quem fez a declaração pré-preenchida e pediu a restituição via Pix- desde que o mesmo seja o CPF - até 15 de maio também vai ter prioridade.

Por fim, a ordem de restituição seguirá a data de envio da declaração. Quem entregou antes, recebe antes (confira abaixo o calendário completo de restituição do IR 2024).

Para as pessoas que já entregaram, é importante ficar de olho no lote da restituição, mas não apenas para se programar para quando o valor cair. A consulta do Imposto de Renda nos canais da Receita é uma forma de acompanhar a situação da declaração para saber se há pendências ou se você caiu na malha fina. Assim, também se evitam sustos ou o clássico hábito de gastar o dinheiro que ainda nem caiu na conta.

Consulta da restituição

Para consultar se haverá ou não recebimento da restituição do Imposto de Renda, o contribuinte deve fazer a consulta simples (aqui).

Caso tenha valor a receber, irá aparecer a opção "Enviado para crédito no banco". Na mesma tela aparecem a conta ou a chave PIX que a pessoa colocou na declaração.

Se a mensagem for "Declaração Processada e em Fila para Restituição" o contribuinte terá de esperar os próximos lotes para receber o dinheiro de volta corrigido.

Veja as datas de restituição:

Calendário de Restituição do Imposto de Renda 2024

1º lote de restituição - pagamento em 31 de maio

2º lote de restituição - pagamento em 28 de junho

3º lote de restituição - pagamento em 31 de julho

4º lote de restituição - pagamento em 30 de agosto

5º lote de restituição - pagamento em 30 de setembro

