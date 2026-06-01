ECONOMIA NO BOLSO
Conta mais barata: conheça o produto que reduz em 90% o consumo de água
O uso do produto consome menos água do que a lavagem manual
O valor da conta de água tem causado dor de cabeça para algumas pessoas nos últimos meses. Com um aumento de quase 10% em alguns estados, como São Paulo, os brasileiros vêm buscando estratégias e produtos que reduzam o consumo de água no final do mês.
O banho demorado no chuveiro é um dos maiores vilões no consumo e desperdício de água no planeta consumindo entre 45 a 90 litros em apenas 15 minutos, e até 135 litros em uma ducha mais demorada, como mostram os dados recentes de companhias de distribuição hidráulica.
Outro vilão é a torneira aberta na hora de lavar e enxugar os pratos no dia a dia. A ação, que parece inofensiva, pode desperdiçar em média de 12 a 20 litros por minuto. Em uma lavagem de 15 minutos com a torneira aberta, esse consumo passa de 115 a 120 litros de água.
Entretanto, existe um eletrodoméstico que promete reduzir esse desperdício em até 90% no dia a dia. De acordo com informações da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o produto consome em média apenas 8 a 15 litros por ciclo.
O aparelho em questão é a máquina de lavar louças, que existe desde 1970 no Brasil, mas se popularizou ainda mais nos últimos anos, com ofertas de variações diversas e automatizadas.
Democratização da lava-louças
Um dos modelos mais vendidos e famosos de lava-louças atualmente é o da marca Electrolux. Presente no mercado brasileiro há 100 anos, a empresa oferece máquinas que conseguem reduzir até 40 litros de água por ciclo.
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Entretanto, o produto ainda não é tão democratizado e de fácil acesso, o que é reconhecido pelos próprios representantes e fabricantes da empresa.
“Tem que democratizar mais esse produto também e fazer ele alavancar mais no Brasil. O que acontece é que as pessoas têm uma preocupação com o consumo de energia da máquina lava- louça, porque geralmente no Brasil a energia energia sempre foi mais cara do que a própria água”, disse João Zeni, diretor de Sustentabilidade da Electrolux na América Latina, ao portal A TARDE.
“A água sempre foi muito barata no Brasil, mas isso está mudando. Algumas contas estão saindo de R$ 80 para R$ 200 e a tendência é aumentar mais. A gente tá vendo muita obra de questão de escassez de água e isso é o que vai acontecer no futuro, por isso é importante implementar essa economia”, completou.
Quanto custa uma máquina lava-louça?
Os valores da máquina lava-louças variam de acordo com o modelo escolhido pelo cliente. Com opções de lavagem dupla alternada, alguns eletrodomésticos podem variar entre R$ 2.300 e R$ 4.700, dependendo da capacidade e das funcionalidades.