Fim do Nubank? Empresa anuncia mudança após decisão do Banco Central

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O Nubank vai passar por uma das maiores mudanças desde sua criação. Após mais de dez anos atuando como fintech, a empresa iniciou o processo para se transformar oficialmente em banco no Brasil.

A mudança acontece depois de uma nova resolução do Banco Central do Brasil, que proibiu instituições sem licença bancária de utilizarem termos como “bank” ou “banco” em suas marcas.

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Mesmo sem operar formalmente como banco tradicional, o “roxinho” se consolidou como um dos maiores nomes do setor financeiro brasileiro e já soma mais de 113 milhões de clientes no país.

Decisão acompanha expansão bilionária

A transformação também acontece em meio ao forte crescimento da empresa no mercado brasileiro.

Em abril deste ano, o Nubank anunciou investimentos de cerca de R$ 45 bilhões no Brasil ao longo de 2026. Os recursos serão destinados para áreas como tecnologia, crédito, infraestrutura e novos produtos financeiros.

O que muda para os clientes?



Segundo a empresa, os serviços atuais continuam funcionando normalmente e, neste momento, não haverá mudanças práticas para os usuários da plataforma.

Aplicativo, cartões e demais operações seguem funcionando da mesma forma.

Na prática, a licença bancária permitirá ao Nubank ampliar serviços, expandir operações e ganhar mais autonomia dentro do sistema financeiro brasileiro.

Nubank escolheu manter força da marca

Com a nova regulamentação do Banco Central, a fintech optou por adaptar sua estrutura para obter licença bancária em vez de alterar o nome da marca, hoje consolidada no Brasil e em outros países da América Latina.

Outro movimento importante foi a entrada da empresa na Febraban, entidade que representa os grandes bancos do país.

A aproximação chama atenção porque o Nubank surgiu justamente com a proposta de ser uma alternativa aos bancos tradicionais.

Fintech mudou o mercado financeiro

Nos últimos anos, o Nubank ajudou a popularizar serviços como contas sem tarifa, cartões sem anuidade e operações digitais mais simples.

Com isso, a empresa acabou pressionando bancos tradicionais a modernizarem produtos e serviços.

Segundo os dados divulgados, mais de 60% da população adulta brasileira possui conta na plataforma, que encerrou 2025 com receita bilionária e presença em milhões de lares no país.