Coopercon-BA bate recorde e se torna a maior cooperativa da construção do Brasil

Presença confirmada em 700 canteiros de obras ativos em toda a Bahia - Foto: Divulgação

A Cooperativa da Construção Civil da Bahia (Coopercon-BA) consolidou sua posição como a maior do Brasil no segmento de compras. Em Assembleia Geral realizada nesta terça-feira, 25, na sede do Sinduscon-BA, em Salvador, a entidade apresentou um resultado operacional recorde em 2025, com retorno de 43% aos seus cooperados.

Os números impressionam: a entidade alcançou a marca de R$ 267 milhões em compras intermediadas no último ano, um crescimento de 136% em relação a 2024. O desempenho superou em 39% as metas mais otimistas, impulsionado pela adesão de 85% dos membros às negociações coletivas.

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Atualmente, a Coopercon-BA reúne 121 cooperados e está presente em cerca de 700 canteiros de obras em diversas regiões da Bahia. Segundo o presidente da cooperativa, Angelo Simões, os dados refletem a maturidade do setor e a força do modelo colaborativo para garantir competitividade.

Segundo o Presidente da Coopercon, Angelo Simões, "os resultados apresentados refletem a maturidade da cooperativa e sua crescente relevância no desenvolvimento da construção civil baiana, promovendo ganhos de escala, competitividade e integração entre os cooperados".



Olho no mercado internacional

Durante o encontro, foi lançada a “Missão Coopercon China”. A iniciativa estratégica levará empresários baianos à Canton Fair, em outubro de 2026. O objetivo é buscar inovação tecnológica e novas parcerias globais para fortalecer ainda mais a construção civil no estado.

Cifras da cadeia produtiva em 2025: