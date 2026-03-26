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ECONOMIA

Coopercon-BA bate recorde e se torna a maior cooperativa da construção do Brasil

Com R$ 267 milhões em compras e retorno de 43%, entidade anuncia missão de negócios na China para 2026

Redação

Por Redação

26/03/2026 - 14:02 h

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Presença confirmada em 700 canteiros de obras ativos em toda a Bahia
Presença confirmada em 700 canteiros de obras ativos em toda a Bahia -

A Cooperativa da Construção Civil da Bahia (Coopercon-BA) consolidou sua posição como a maior do Brasil no segmento de compras. Em Assembleia Geral realizada nesta terça-feira, 25, na sede do Sinduscon-BA, em Salvador, a entidade apresentou um resultado operacional recorde em 2025, com retorno de 43% aos seus cooperados.

Os números impressionam: a entidade alcançou a marca de R$ 267 milhões em compras intermediadas no último ano, um crescimento de 136% em relação a 2024. O desempenho superou em 39% as metas mais otimistas, impulsionado pela adesão de 85% dos membros às negociações coletivas.

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Atualmente, a Coopercon-BA reúne 121 cooperados e está presente em cerca de 700 canteiros de obras em diversas regiões da Bahia. Segundo o presidente da cooperativa, Angelo Simões, os dados refletem a maturidade do setor e a força do modelo colaborativo para garantir competitividade.

Segundo o Presidente da Coopercon, Angelo Simões, "os resultados apresentados refletem a maturidade da cooperativa e sua crescente relevância no desenvolvimento da construção civil baiana, promovendo ganhos de escala, competitividade e integração entre os cooperados".

Olho no mercado internacional

Durante o encontro, foi lançada a “Missão Coopercon China”. A iniciativa estratégica levará empresários baianos à Canton Fair, em outubro de 2026. O objetivo é buscar inovação tecnológica e novas parcerias globais para fortalecer ainda mais a construção civil no estado.

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Cifras da cadeia produtiva em 2025:

  • Esquadrias de alumínio: R$ 56 milhões
  • Cimento: R$ 40 milhões
  • Pisos: R$ 24 milhões
  • Elevadores: R$ 21 milhões
  • Fios e cabos: R$ 16 milhões

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Tags:

construção civil crédito imóveis

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