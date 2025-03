Crédito Trabalhador tem mais de 29 milhões de simulações em dois dias

Trabalhadores com carteira assinada poderão obter crédito consignado - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre sexta-feira, 21, e sábado, 22, o novo empréstimo consignado, Crédito do Trabalhador, registrou mais de 29,3 milhões de simulações, resultando em quase 3 milhões de propostas e 6.683 contratos fechados. O volume de acessos ao aplicativo Carteira de Trabalho Digital foi 12 vezes maior que a média semanal dos últimos três meses.

Destinado a trabalhadores do setor privado com carteira assinada, o Crédito do Trabalhador permite comprometer até 35% do salário, com garantias no FGTS e na multa rescisória. O governo espera que a concorrência entre bancos reduza os juros. O trabalhador pode desistir do contrato em até sete dias.