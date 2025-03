Crédito Trabalhador: saiba como baixar carteira de trabalho digital

Documento pode ser baixado no sistema iOS ou Android - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O governo federal lançou nesta sexta-feira, 21, o benefício Crédito Trabalhador, programa de crédito consignado para brasileiros que trabalham no setor privado de carteira assinada.

A simulação para obter o empréstimo pode ser feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Veja abaixo o passo a passo para fazer o download do documento na App Store (para iOS) e na Play Store (para Android).

Saiba como baixar a Carteira de Trabalho Digital

Faça o download do aplicativo em uma das lojas de compras do smartphone, Play Store (Android) e App Store (iOS);

Em seguida, realize o cadastro com o login criado no Gov.br, usando CPF e senha;

PIS na Carteira de Trabalho Digital

Já para consultar o PIS é necessário clicar na área “Contratos”;

Na parte inferior da tela, selecione a opção “+” para exibir os detalhes do contrato;

Veja o número do PIS.

Saiba como pedir crédito consignado

Logo após o login, na primeira tela do aplicativo, já aparece a opção para que o trabalhador com carteira assinada, ou seja, que trabalha sob o regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), faça uma simulação. Basta clicar na opção "simular agora":

Consignado

Após essa etapa, o trabalhador tem acesso à plataforma. Nesta tela, ele poderá consultar qual é o valor máximo de parcela que o seu perfil de renda permite aceitar no financiamento. E deverá ainda informar qual é o valor do empréstimo e em quantas prestações quer pagar.

Simulação

Na tela seguinte, o trabalhador recebe uma simulação. Com isso, a plataforma vai informar uma "taxa de referência", isto é, os juros médios do atual consignado privado.

Empréstimo

Após clicar em "solicitar propostas de empréstimo", o aplicativo informa que a simulação foi enviada e que, em 24 horas, o trabalhador receberá as ofertas personalizadas de financiamento.