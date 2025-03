Brasileiros têm R$ 26 bilhões esquecidos no PIS/Pasep; veja como resgatar

Valores são referentes a cotas de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos entre 1971 e 1988 - Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

Cerca de 10,5 milhões de brasileiros, ou seus herdeiros, possuem um total de R$ 26,3 bilhões esquecidos em contas do antigo fundo do PIS/Pasep, segundo o Ministério da Fazenda. Os valores são referentes a cotas de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que exerceram atividade entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram o dinheiro.

A consulta pode ser feita na plataforma REPIS Cidadão, sistema criado pelo governo para centralizar as informações dos beneficiários e permitir o resgate dos valores. Para acessar, é necessário ter uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. Além do site oficial (https://repiscidadao.fazenda.gov.br/), também é possível verificar os valores pelo aplicativo do FGTS.

Os primeiros ressarcimentos serão pagos em 28 de março, com valor médio estimado em R$ 2,8 mil. O Ministério da Fazenda reforça que o REPIS Cidadão não tem relação com o abono salarial do PIS/Pasep 2025, que será pago a trabalhadores que atuaram formalmente em 2023 e receberam até dois salários mínimos.