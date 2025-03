Fruta brasileira está entre as 100 melhores do mundo; saiba qual

Com aparência arredondada, tonalidade roxa escura e polpa doce e saborosa, a fruta apareceu em 10º lugar na lista - Foto: Divulgação

Entre as 100 melhores frutas do mundo, rankeadas pela TasteAtlas, portal considerado uma enciclopédia gastronômica dos EUA, apenas uma brasileira se destaca: a jabuticaba. Com aparência arredondada, tonalidade roxa escura e polpa doce e saborosa, a fruta apareceu em 10º lugar na lista.

A jabuticaba já chegou a ficar em segundo lugar no ranking, em 2023. Em primeiro lugar está o Pêssego (Grécia), seguida do Morango (Polônia), Mandarim (Grécia), Laranja (Grécia), Frutas Cítricas (Espanha), Maçãs (Grécia), Limão (Itália), Frutas Cítricas (Indonésia) e Vinhos (Itália).

No site, a jabuticaba tem uma avaliação de 4,5 estrelas de 5 no site. A primeira colocada é a grega rodakina, que tem 4,7 estrelas.

Jabuticaba é uma fruta tradicional brasileira nativa dos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. As frutas de jabuticaba têm uma vida útil muito curta e começam a fermentar de 3 a 4 dias após serem colhidas, e a árvore de jabuticaba leva entre 6 e 8 anos para dar frutos, razão pela qual essas frutas são tão valorizadas.

“Elas também contêm antioxidantes, cálcio, potássio, ferro, fósforo e vitaminas C e E. Os sabores são uma combinação de doce e ácido. As pessoas geralmente apreciam frescas e comidas na hora, mas as frutas também são frequentemente transformadas em geleias, sucos e compotas”, aponta avaliação do site à fruta.