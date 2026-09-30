ORGANIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Crescimento de idosos na Bahia aponta necessidade educação financeira
Levantamento revela que 62% dos idosos não guardam dinheiro
A população idosa da Bahia atingiu 16,6% do total de moradores do estado, registrando o maior crescimento entre as faixas etárias de 2024 a 2025, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD contínua) do IBGE.
O avanço demográfico, alinhado ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, nesta quinta, 01, expõe desafios na organização orçamentária para a aposentadoria.
Dados da ANBIMA sobre idosos e investimentos
Levantamento do Raio X do Investidor Brasileiro, realizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), em parceria com o Datafolha, aponta indicadores sobre os hábitos financeiros das pessoas com mais idade no Brasil:
- 62% dos idosos não guardam dinheiro.
- 65% dos Boomers (nascidos entre 1946 e 1964) não utilizam ou desconhecem produtos de investimento.
- 16% da população brasileira iniciou reserva financeira focada na aposentadoria.
Os números indicam a necessidade de mapeamento de renda e gastos para manutenção da autonomia orçamentária.
Passos para a organização financeira na aposentadoria
Para o Portal A TARDE, Rodrigo Icó, líder da XP na Bahia, disse que os números reforçam a importância de olhar para a organização financeira não apenas como uma forma de acumular patrimônio, mas como uma ferramenta de planejamento para diferentes momentos da vida.
“Na terceira idade, o planejamento financeiro passa a ter uma relação ainda mais direta com autonomia e segurança. Entender quanto entra, quanto sai e quais recursos estão disponíveis permite tomar decisões mais conscientes e se preparar melhor para imprevistos”, afirma o especialista.
Diagnóstico financeiro e reserva de emergência
O mapeamento inicial prevê a identificação das seguintes variáveis:
- Rendas fixas: aposentadorias, pensões, dívidas, patrimônio e fontes de renda.
- Despesas correntes: custos fixos e variáveis mensais.
- Reserva de emergência: alocação de recursos de liquidez imediata para despesas imprevistas com saúde, habitação e manutenção de bens.
Um dos primeiros passos, segundo o especialista, é fazer um diagnóstico da própria vida financeira. Mapear fontes de renda, despesas fixas e variáveis, dívidas e patrimônio ajuda a identificar o que pode ser ajustado e quais são as prioridades para os próximos anos.
"Para quem já está aposentado, esse acompanhamento também permite entender como preservar os recursos disponíveis sem comprometer as necessidades do dia a dia", pontua.
A reserva de emergência é outro ponto importante. Gastos inesperados, especialmente relacionados à saúde, moradia ou manutenção de bens, podem pesar significativamente no orçamento.
Ter recursos destinados a essas situações pode evitar que imprevistos levem ao endividamento ou à necessidade de resgatar investimentos de longo prazo em momentos inadequados.
Escolha de investimentos e prazos
A escolha dos investimentos deve considerar o momento de vida e os objetivos de cada pessoa. Segundo Icó, não existe uma estratégia única para a terceira idade.
“É importante avaliar fatores como renda, patrimônio, necessidade de liquidez e objetivos antes de tomar qualquer decisão. Para quem já está aposentado, ter clareza sobre quando e como precisará utilizar os recursos é fundamental para organizar uma estratégia adequada”, explica.
Previdência privada e sucessão patrimonial
O planejamento pode incluir ainda a sucessão patrimonial, bem como instrumentos como PGBL e VGBL.
“Além dos investimentos tradicionais, produtos de previdência privada, como PGBL e VGBL, também podem funcionar como ferramentas complementares no planejamento de longo prazo. As modalidades permitem acumular recursos ao longo do tempo com foco na aposentadoria e podem oferecer benefícios tributários, dependendo do perfil e da forma de declaração do Imposto de Renda. A escolha entre um modelo e outro deve considerar fatores como renda, objetivo financeiro e estratégia sucessória”, afirma o especialista.