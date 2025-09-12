Menu
CAPACITAÇÃO

Curso online e 100% gratuito ensina como empreender do zero; inscreva-se

Inscrições seguem até o dia 8 de outubro, são 100 vagas em todo o país

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

12/09/2025 - 20:00 h
Empresa oferece 100 vagas de capacitação
Empresa oferece 100 vagas de capacitação -

Empreender pode ser o primeiro passo para mudar de vida. E a oportunidade pode estar mais próxima do que você imagina. Isso porque a Gerdau quer ajudar quem sonha em abrir o próprio negócio ou dar um salto profissional no empreendimento que já começou. Para isso a empresa está disponibilizando 100 vagas para mentoria e formação prática para futuros e atuais empreendedores.

A ação, ofertada através da 'Gerdau Transforma' - programa gratuito de capacitação -, está com inscrições abertas de 6 de setembro até 8 de outubro. As aulas acontecerão de forma online entre os dias 6 e 10 de outubro. A Iniciativa faz parte da Semana do Empreendedor e empreendedores de todo o país poderão participar.

O participante ser maior de 18 anos, já ter um negócio ou sonha em empreendeer. Os encontros virtuais serão realizados via Google Meet, sempre das 19h às 22h. Durante o curso, os participantes terão acesso a ferramentas práticas de gestão que ajudam a organizar, estruturar ou expandir seus negócios de maneira estratégica.

A capacitação utiliza a metodologia By Necessity, criada pela Besouro de Fomento Social, parceira da Gerdau no projeto, especialmente pensada para a realidade de pequenos empreendedores. Além das aulas ministradas por instrutores especializados em Marketing e Administração - todos com experiência prática em seus próprios negócios -, os participantes terão acesso a uma mentoria individual de 90 dias com consultores de negócios. O objetivo é transformar o aprendizado em ação concreta e gerar renda a curto prazo.

“O Gerdau Transforma representa nosso compromisso com o fortalecimento do empreendedorismo como ferramenta de transformação social”, afirma Paulo Boneff, líder global de responsabilidade social e desenvolvimento organizacional da Gerdau. “Acreditamos que a educação empreendedora é essencial para impulsionar oportunidades e reduzir desigualdades”, finaliza.

O curso passa por 10 etapas essenciais, como definição do conceito do negócio, pesquisa de mercado, divulgação, projeção de vendas e organização do fluxo de caixa. O resultado é um plano de ação claro e didático, voltado para a geração imediata de resultados.

Criado em 2019, o 'Gerdau Transforma' já capacitou mais de 25 mil alunos, beneficiando diretamente cerca de 4.200 empreendedores em diversas regiões do Brasil e da América Latina, incluindo o Peru. A iniciativa tem se mostrado um importante ponto de partida para quem busca empreender de forma estruturada e sustentável.

Gerdau Transforma' - Semana do Empreendedor

  • Para realizar sua inscrição, clique aqui.
  • Período: 06 a 10 de outubro de 2025
  • Endereço: Online via Google Meet
  • Horário: 19h às 22h

x