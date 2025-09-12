Shopee garante R$ 350 milhões em investimentos com galpão gigante no Brasil

Centro logístico da Shopee Brasil - Foto: Divulgação / Shopee

Na tentativa de ampliar suas operações no Brasil, a Shopee anunciou um novo investimento milionário. Com um projeto que promete movimentar a economia, a empresa instalará um novo galpão na cidade de Contagem, Minas Gerais.

O novo projeto prevê a montagem do maior e mais moderno centro de distribuição do Brasil. O espaço terá 73 mil m² e custará R$ 350 milhões, podendo gerar cerca de 2 mil empregos e fortalecendo a presença da empresa na logística nacional.

A estrutura, que será desenvolvida pela LOG Comercial, foi projetada para atuar em larga escala, com áreas específicas para armazenamento, separação e envio dos produtos vendidos pela plataforma.

A Shopee apostou alto no projeto, escolhendo uma das maiores empresas do setor para garantir eficiência e qualidade. A LOG, referência em galpões industriais e centros logísticos de alto padrão, ficará responsável pela execução.

Estrutura e investimento

O centro de Contagem será um dos pilares da operação da Shopee no Brasil. Com capacidade para se tornar uma das maiores e mais complexas bases da empresa no país, o novo galpão reforça a consolidação da marca no mercado.

A plataforma, que conecta milhões de consumidores e lojistas por meio de seu marketplace, tem uma alta demanda logística, responsável por milhares de entregas diárias. Com a nova unidade, a empresa busca fortalecer sua estratégia, ampliando o processamento de pedidos e reduzindo prazos de entrega.

Localização estratégica

A escolha de Contagem não foi por acaso. O município já recebe empreendimentos da LOG Comercial desde 2009 e conta com estrutura consolidada para grandes projetos logísticos.

Outro ponto determinante é a BR-040, que corta 13 km da cidade e liga a região a Belo Horizonte e a diversos estados do país, funcionando como um importante corredor de cargas.

O anúncio foi feito pela prefeita de Contagem, Marília Campos, em suas redes sociais.

“Este grande espaço vai abrigar um dos maiores centros de distribuição da Shopee no Brasil, uma das maiores plataformas de vendas on-line do mundo, que conecta milhões de consumidores e vendedores e realiza entregas para diversos países. As obras estão previstas para começar já no início de 2026, entrando em operação ainda no mesmo ano”, afirmou.

“A escolha de Contagem não é por acaso. Nossa cidade oferece infraestrutura, mão de obra qualificada e uma localização estratégica. A BR-040, que percorre 13 km dentro do nosso município, conecta Contagem a Belo Horizonte e ao restante do país, sendo uma via essencial para o transporte de cargas e o setor logístico”, completou a prefeita.

Origem e fundação da Shopee

A Shopee foi criada em 2015, em Singapura, pelo Sea Group (antiga Garena), um dos maiores conglomerados de tecnologia do Sudeste Asiático.

A plataforma nasceu como um marketplace mobile-first, pensado para o uso em aplicativos de celular, aproveitando o crescimento acelerado do comércio eletrônico em dispositivos móveis. O modelo, inspirado em gigantes como Taobao e AliExpress, priorizou a experiência do usuário, oferecendo compras rápidas, integração com redes sociais, promoções frequentes e frete gratuito.

Expansão internacional

Após se consolidar em Singapura, a Shopee expandiu rapidamente para países do Sudeste Asiático, como Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã. Em pouco tempo, conquistou a liderança em vários desses mercados, superando concorrentes locais e internacionais com preços competitivos, logística eficiente e marketing agressivo.

Em 2019, chegou à América Latina, estreando no Brasil, onde encontrou um terreno fértil para crescer com a popularização das compras on-line.

Chegada e crescimento no Brasil

No Brasil, a Shopee entrou oficialmente em 2019 e ganhou destaque a partir de 2020, chamando atenção com preços acessíveis, frete subsidiado e uma plataforma prática tanto para consumidores quanto para vendedores.

Desde então, a empresa vem investindo pesado em logística, contratação de equipes locais e campanhas de grande alcance. O resultado foi uma rápida expansão, tornando-se, em poucos anos, um dos aplicativos de compras mais baixados do país.