Imersão em comunicação digital reúne especialistas em Salvador
Evento aconteceu na capital baiana nesta última quinta-feira,11
Uma imersão voltada para profissionais de marketing digital aconteceu na capital baiana nesta última quinta-feira,11. O evento foi focado em criação de conteúdo e música.
O projeto, idealizado pelo dono da Agência Capta Growth, Eduardo Queiroz, contou com muita música e palestras com especialistas do meio da comunicação digital.
O Encontro foi uma mistura de conhecimento e networking, aproximando profissionais da área e abordando as novidades do mercado de comunicação digital.
Entre os nomes de destaque presentes estiveram Pedro Vilhena e Amanda Dias, do Global Partnership e Engenharia de Produtos da Meta, além de Madu Abreu, publicitária e coordenadora de marketing digital de Léo Santana.
Outros participantes incluíram Breno Matos, sócio da BMusic, agência especializada em marketing digital, e Ana Stamatto, responsável pela comunicação digital da Prefeitura de Salvador.
