Desafios e oportunidades: restaurantes nordestinos são tema de evento em Salvador

Profissionais de restaurantes de toda a região Nordeste participam, nesta quarta-feira, 29, do Move+, versão regional do iFood Move, principal evento do setor na América Latina.

Em 12h de conteúdo, é discutido o futuro do setor, considerando os desafios e oportunidades da região para empreendedores que desejam aperfeiçoar os negócios.

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O portal A TARDE acompanha o evento que aborda temas como:

Empreendedorismo;

gestão;

estratégia;

inovação;

operação.

Entre os participantes do evento estão Diego Barreto (CEO do iFood), Bruno Henriques (CFO do iFood Pago), Monique Evelle (Shark Tank mais jovem da América Latina), João Branco (Ex-CMO do McDonald's, Ivo lira (CEO do HubFood), entre outros.

Diego Barreto, CEO do iFood, deu dicas sobre como os empreendedores podem aproveitar as oportunidades disponibilizadas pelo aplicativo.

"O que faz uma pessoa comprar uma comida não é uma promoção apenas. Uma promoção é muito importante no primeiro momento, mas uma promoção que está aí pode estar em outro lugar. Não é isso que muda. O que muda é a tua capacidade de olhar para um problema e construir uma solução que ela é única e de difícil replicação", orientou, durante entrevista coletiva no Move+.

Move+ | Foto: Luiza Nascimento/ Ag. A TARDE

Ifood para Comer Fora

No ponto alto do evento, o Ifood anunciou as primeiras funcionalidades do "iFood para Comer Fora", novo produto voltado para impulsionar e inovar o consumo no espaço físico dos restaurantes.

Pioneira no Brasil, a proposta tem como objetivo criar uma nova experiência nos salões, com benefícios como:

Reservas de mesa;

Descontos;

Cashback para os clientes;

Ferramentas que ajudam os restaurantes a atrair mais público, gerir fila online e gerar recorrência.

A iniciativa visa ampliar as ocasiões de consumo para os estabelecimentos, conectando o online com o offline e transformar o consumo presencial em inteligência de vendas para agregar dados sobre o comportamento do consumidor para os restaurantes.

Apesar do anúncio ter sido realizado em Salvador, o Nordeste ainda não dispõe da ferramenta, que começa a funcionar primeiramente em em Campinas (SP) e Curitiba (PR).

“As cidades serão importantes para entendermos o modelo que mais gera valor para o dono do restaurante e para o consumidor final. A partir desses aprendizados, vamos evoluir o produto e avançar na expansão”, garantiu Juliana Yamada, vice-presidente de Novos Negócios no iFood.

Com o iFood para Comer Fora, a expectativa é de gerar uma nova alavanca de vendas no espaço físico, com aumento de fluxo de clientes e redução da ociosidade em horários de menor movimento.

Para os restaurantes, o produto também possibilita identificar o cliente e conhecer melhor o histórico de comportamento de consumo dentro dos salões. A partir dessas informações, os estabelecimentos poderão criar trilhas de marketing, dentro do Portal do Parceiro iFood, utilizando mecânicas de cashback e promoções para alcançar objetivos de negócio, seja atraindo novos públicos ou fidelizando clientes antigos através de uma jornada de consumo prática e tecnológica.

Como o cliente pode utilizar o serviço?

Dentro do app do iFood terá a seção ‘iFood para Comer Fora’ na home;

O cliente pode navegar e descobrir os restaurantes disponíveis e as promoções, via descontos ou cashback;

Ao chegar ao estabelecimento, ele deve fazer um check-in que ajudará a desbloquear as vantagens.;

Depois, com a avaliação deixada pelo usuário, outros consumidores poderão saber como é a experiência presencial.

A ideia é que o iFood incentive o consumidor também a explorar novas possibilidades de consumo no espaço físico, ampliando o acesso a restaurantes de diferentes perfis e faixas de preço.

iFood para Comer Fora | Foto: Divulgação

Próximas novidades

Ainda para este ano estão previstas outras novidades, entre elas está a Get In, startup brasileira especializada em reservas e gestão de filas para restaurantes.

A ferramenta oferece recursos para organizar a chegada de clientes, gerenciar reservas e otimizar a ocupação das mesas, especialmente em horários de maior movimento.

Para os consumidores, a plataforma permite descobrir restaurantes, entrar na fila ou reservar mesas de forma digital e acompanhar o tempo estimado de espera. A expectativa é ampliar o alcance da solução e levá-la a um número maior de restaurantes no país, ajudando a ampliar o hábito de reservar mesas para melhorar a experiência do consumidor e dar ao restaurante mais previsibilidade de demanda.

Ifood Pago no Nordeste

Enquanto a plataforma de delivery potencializa as vendas, o iFood Pago atua como o habilitador de crescimento para pequenos e médios restaurantes, financiando e gerindo o negócio.

Nesse contexto, o iFood Pago visa desburocratiza o acesso ao crédito, tornando-se uma receita para o desenvolvimento. Dados da pesquisa Ipsos-Ipec revelam que 63% dos empreendedores que acessaram crédito pelo iFood Pago não conseguiram aprovação em bancos tradicionais.

Desde 2020, a ferramenta já destinou R$ 472 milhões em crédito para restaurantes do Nordeste. Pernambuco é protagonista nesse cenário, com R$ 93,3 milhões concedidos.

Veja números por estado:

Pernambuco: R$ 93,3 milhões

Ceará: R$ 89,8 milhões

Bahia: R$ 86,2 milhões

Alagoas: R$ 36 milhões

Piauí: R$ 21,5 milhões

O iFood Pago oferece R$ 1 bilhão em crédito pré-aprovado para a região Nordeste, sendo que R$ 204 milhões estão disponíveis especificamente para os empreendedores baianos, garantindo suporte financeiro para quem busca escalar sua operação.

Puxada por sorvete e tapioca, Bahia é o estado que mais cresce no delivery no Nordeste

Um levantamento exclusivo do iFood Tendências revelou o hábitos de consumo dos baianos. Em 2025, a Bahia cresceu em 26% o consumo, se tornando o estado do Nordeste que mais avançou no delivery no iFood. Com o desempenho, o local assumiu o 10º maior mercado do Brasil.

Ao contrário do cenário de outros estados do Nordeste, a categoria que mais é o sorvetes, com 63,10%. A tapioca aparece logo depois, com 55% pedidos a mais em um ano, seguida pela categoria de marmitas, que cresceu mais 48%, e a culinária baiana com quase 11%.

Domingo é o dia mais movimentado do delivery baiano com alta de 19,5% no volume de pedidos. No entanto, a Bahia apresenta a menor diferença entre sábado e domingo comparado a outros estados do Nordeste, confirmando que o fim de semana é o principal momento do delivery no estado.

Entre 15h às 17h59, está 13,8% do volume total de pedidos. O pico absoluto ocorre às 19h, com o jantar concentrando 44% dos pedidos e confirma a refeição noturna como o momento de ouro do delivery estado.

Diego Barreto, CEO do iFood | Foto: Divulgação

Sobre o Move+

Além de palestras sobre o gestão, marketing e empreendedorismo, a primeira edição do Move+ teve como foco a conexão com outros profissionais do setor.

Reuindo dados locais, lideranças do setor e conteúdo prático, a versão regional do evento abordou oportunidades e tendências específicas do Nordeste.

Salvador foi escolhida como sede para a primeira edição por reunir componentes fundamentais para o sucesso no setor.

"É uma região que une tradição gastronômica, cultura vibrante e um empreendedorismo resiliente", pontuou Beatriz Pentagna, diretora de marketing B2B do iFood.