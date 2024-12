'Dia de Cooperar': Sicoob leva serviços gratuitos à estação da Lapa

O Dia C faz parte de um movimento nacional que busca transformar comunidades - Foto: Divulgação

A Sicoob promove nesta quarta-feira, 11, na Estação da Lapa, em Salvador, uma ação comunitária com objetivo de fortalecer laços com a comunidade por meio de serviços essenciais e atividades que promovem o bem-estar socia.

O Dia de Cooperar (Dia C), evento gratuito e aberto ao público, acontecerá das 09h às 17h30 e tem como objetivo fortalecer laços com a comunidade por meio de serviços essenciais e atividades que promovem o bem-estar social.

Entre os serviços disponíveis estão consultoria financeira, com orientações para ajudar no planejamento e organização das finanças pessoais; consulta ao Serasa, auxiliando os participantes a compreenderem e melhorarem sua situação de crédito; e atendimento jurídico, oferecendo suporte gratuito em questões legais.

O Dia C faz parte de um movimento nacional que busca transformar comunidades por meio do cooperativismo, unindo esforços para promover mudanças positivas e acessíveis e reafirmando o compromisso do Sicoob com a cooperação e o desenvolvimento social.

“Mais do que uma ação social, este é um momento de fortalecer a cooperação como uma força capaz de transformar vidas e construir um futuro mais justo e sustentável”, afirma Cleane Lacerda, do setor de Responsabilidade Social do Sicoob.