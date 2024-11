Dieese: 13º salário deve injetar R$ 321,4 bilhões na economia

Cerca de 92,2 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

O pagamento do 13º salário aos trabalhadores brasileiros deve injetar cerca de R$ 321,4 bilhões na economia do país até o fim de dezembro, segundo projeções do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

O montante representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e será pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos; aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e titulares de pensões da União, dos estados e municípios.

Cerca de 92,2 milhões de brasileiros serão beneficiados com rendimento adicional de R$ 3.096,78, em média, aponta o Dieese.

Leia mais

>> Décimo terceiro salário INSS: saiba quem recebe em novembro

>> Especialista dá dicas de educação financeira para crianças

>> Lula se reúne com ministro da Fazenda para discutir corte de gastos

>> Salário mínimo pode ser de R$ 1.524 em 2025

Do total de brasileiros beneficiados com o pagamento do 13º salário, 56,9 milhões, ou 61,7% do total, são trabalhadores no mercado formal, entre eles, os empregados domésticos com carteira de trabalho assinada, que somam 1,4 milhão de pessoas, correspondente a 1,6% do conjunto de beneficiários.

Aposentados ou pensionistas da Previdência Social (INSS) equivalem a 34,2 milhões de beneficiários, ou 37,1% do total. Além desses, aproximadamente 1,1 milhão de pessoas (ou 1,2% do total) são aposentadas e titulares de pensões da União (Regime Jurídico Único). Há ainda um grupo constituído por aposentados e pensionistas dos estados e municípios (regimes próprios) que vai receber o 13º e que não pode ser quantificado.

Para o cálculo do impacto do pagamento do 13º salário, o Dieese não leva em conta autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, uma vez que não há dados disponíveis sobre esses proventos.