Salário mínimo pode ser de R$ 1.524 em 2025

O salário mínimo em 2025 deve ser de R$ 1.524, segundo estimativa da XP. O valor é maior que o previsto pelo governo federal em agosto quando enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do ano passado, que foi de R$ 1.509.

Para o trabalhador, o aumento seria de R$ 112 em relação ao valor do salário mínimo atual, que é de R$ 1.412. Para o governo, que está pressionado pelo mercado para fazer um ajuste fiscal, isso representa um aumento de R$ 13,3 bilhões nas despesas do Orçamento de 2025.

O cálculo do salário mínimo trata-se de uma estimativa porque ainda depende da variação anual do INPC, índice que é utilizado como referência para o reajuste do mínimo, acrescido do crescimento do PIB em 2023, que foi de 2,91%. É usado na base do cálculo do reajuste do mínimo o INPC acumulado até novembro.

“Quando o orçamento foi apresentado ao Congresso em agosto, as estimativas para IPCA, INPC e salário mínimo eram de 3,90%, 3,65% e R$ 1.509 No entanto, as medidas de inflação aumentaram desde então e devem chegar a 4,9%, 5,0% e R$ 1.524, respectivamente”, diz o relatório da XP.

O valor fechado do salário mínimo só será possível saber em dezembro, quando saem os dados oficiais do IBGE. O novo piso precisa ser aprovado pelo Congresso até o final do ano e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2025.

Do início dos anos 2000 para cá, o valor do salário mínimo deu um salto. Em abril de 2000, ele era de R$ 151.