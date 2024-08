Diretor de políticas do Ifood defende sistema moderno para entregador

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O diretor de Políticas Públicas do Ifood, João Sabino defendeu que a regulamentação de entregadores do aplicativo deve ser equilibrada com um sistema moderno que atenda às necessidades dos trabalhadores.

Segundo Sabino, durante visita institucional do diretor ao Grupo A TARDE, na manhã desta terça-feira, 23, os trabalhadores de aplicativo que prestam serviço para outras empresas, e a veiculação de entregadores ao modelo CLT não funcionaria para esta nova realidade do mercado de trabalho da categoria. Para ele, é preciso criar mecanismos para os próximos anos com novas tecnologias e mudanças, que garanta aos trabalhadores benefícios e uma inclusão previdenciária.

“A grande característica deste trabalhador é a sua autonomia e flexibilidade. O entregador trabalha ao mesmo tempo em dez outros aplicativos, com dez atividades diferentes. Então garantir esta autonomia para ele é um ponto fundamental. Isso quer dizer que os modelos tradicionais de relação de trabalho continuam obviamente válidos, ninguém aqui está contra a CLT ou dizendo que deve acabar, mas que isso não funciona para esse sistema novo”.

Em março de 2024, o governo federal defendeu a criação de um mecanismo que garante aos entregadores de aplicativos, dentre outras coisas, o recebimento de um valor mínimo por hora trabalhada e, junto com as empresas, a contribuição ao INSS. Pela proposta voltada à categoria, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e app previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o trabalhador estaria livre para prestar serviços a outras empresas.

“Colocamos o iFood à disposição para participar dessa regulamentação. Fizemos até compromissos prévios de que a empresa deveria contribuir com sua cota-parte, mas que a gente quer fazer parte da solução”, continua ele.

Proposta do governo defende criação de direitos para essa categoria | Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

João Sabino foi recebido em A TARDE pelo presidente do grupo, João de Mello Leitão, o diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, a diretora de Conteúdos Impressos, Mariana Carneiro, e a diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois. Sabino esteve acompanhado das assessoras Bárbara Freiris e Flávia Uzeda, da área de comunicação da empresa.