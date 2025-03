Dívidas podem ser negociadas em mais de 10 mil agências dos Correios

O feirão, portanto, acontece de forma presencial e digital - Foto: Divulgação

Mais de dez mil agências do Correios em todo o Brasil realizam a partir desta segunda-feira, 24, renegociação de dívidas da Serasa, com descontos de até 99%. A iniciativa também garante possibilidades de pagamento com Pix, parcelamento em até 72 vezes e limpeza do nome na hora. O feirão, portanto, acontece de forma presencial e digital.

Segundo os Correios, as dívidas podem ser visualizadas gratuitamente em todas as suas agências até 31 de março, sem a cobrança de qualquer taxa. O consumidor interessado em renegociar seus débitos deve levar um documento com foto. No guichê, ele pode escolher quantas contas pagar e decidir se quitará a dívida à vista ou de forma parcelada.

O feirão também conta com a participação da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e de mais 1.456 empresas. São 602 milhões de ofertas de negociação apresentadas por bancos, financeiras, empresas de telefonia e internet, lojas e varejo, faculdades e concessionárias de serviços básicos, como água, energia e gás.

Para conferir os endereços e os horários de funcionamento das agências dos Correios, basta clicar aqui. Outra opção é consultar o site da Serasa.

Nesta terça-feira, 25, no chamado dia Dia D do feirão, especialista e porta-voz da Serasa e dos Correios estarão em agências selecionadas dos Correios para esclarecer dúvidas.

Confira a lista de unidades:

Belém/PA

Agência Central

Avenida Presidente Vargas 498 – Campina

Belo Horizonte/MG

Agência Presidente Juscelino Kubistchek

Avenida Afonso Pena 1.270 – Centro

Blumenau/SC

Agência Blumenau

Rua Curt Hering 315 – Centro

Brasília/DF

Agência Taguatinga Centro

Quadra C1, lotes 9 e 10, lojas 2 e 3, s/nº– Taguatinga

Curitiba/PR

Agência Marechal Deodoro

Rua Marechal Deodoro 298 – Centro

Fortaleza/CE

Agência Central

Rua Senador Alencar 38 – Centro

Florianópolis/SC

Agência Ingleses

Rodovia Armando Calil Bulos 6.201 – Ingleses do Rio Vermelho

Goiânia/GO

Agência Central

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira 11 - Setor Central

João Pessoa/PB

Agência Água Fria

Rodovia BR-230, KM 24, s/nº – Cristo Redentor

Maceió/AL

Agência Central

Rua do Sol 57 – Centro

Manaus/AM

Agência Saldanha Marinho

Rua Barroso 226 – Centro

Porto Alegre/RS

Agência Vila Jardim

Avenida Protasio Alves 5.178 – Vila Jardim

Recife/PE

Agência Central

Avenida Guararapes 250 – Santo Antônio

Rio Branco/AC

Agência Rio Branco

Avenida Epaminondas Jacome 2.858 – Centro

Rio de Janeiro/RJ

Agência Central

Rua da Alfandega 91 – Centro

Salvador/BA

Agência Central

Praça da Inglaterra 2 – Edifício-sede dos Correios, térreo

São Luís/MA

Agência Cidade Operária

Rua Unidade 2.037 – Cidade Operária

São Paulo/SP

Agência Central

Praça do Correio s/nº – Centro

Vitória/ES

Agência Central

Avenida Jeronimo Monteiro 310 – Centro