Feirão Limpa Nome: auxílio-dívida de até R$100 é chance para inadimplentes

A Serasa divulgou nesta segunda-feira, 17, a retomada de descontos do Feirão Limpa Nome, além de um Auxílio-Dívida de até R$100 para quem pagar dívidas com o Pix à vista.

Um Levantamento da Serasa mostra que os inadimplentes têm, em média, 4 dívidas. Atualmente, o Brasil tem 73,5 milhões de negativados, sendo mais de 4 milhões na Bahia. O Estado acumula 3,3 milhões de endividados que estão aptos a solicitar o Auxílio-Dívida Serasa.

A iniciativa tem como objetivo uma mega ofensiva contra a inadimplência. Diante da queda da inadimplência registrada após o número recorde de acordos fechados no Feirão de novembro, do ano passado, a Serasa decidiu lançar a maior ofensiva já feita no país para ajudar os brasileiros mais endividados.

Cerca de 1.456 empresas de diversos segmentos aderiram ao mutirão nacional contra as dívidas volta com os descontos habituais do Feirão Limpa Nome e o Auxílio-Dívida, incentivo de até R$100 para estimular as negociações.

Como funciona o Auxílio

De 17 a 23 de fevereiro, a primeira semana do Feirão, os consumidores que pagarem uma ou mais dívidas que juntas somarem pelo menos R$300, terão direito ao Auxílio-Dívida de até R$100, no valor de um outro débito em aberto, para quitar essas pendências. As dívidas podem ser atrasadas ou já negativadas (as que colocam o CPF no Cadastro de Inadimplentes).

A iniciativa faz parte do esforço das maiores empresas do país e da Febraban para proporcionar um fôlego financeiro aos inadimplentes que têm, em média, 4 dívidas.

O Auxílio-Dívida é válido para acordos realizados exclusivamente pelo aplicativo oficial da Serasa e pagos à vista, via Pix. Para conferir o regulamento completo acesse o site.

Um movimento

Se no Feirão de novembro a Serasa liderou uma ação com mil empresas, dessa vez a adesão foi 40% maior. “Os resultados impressionantes de novembro, com 10,7 milhões de dívidas negociadas, estimularam a chegada de novas empresas participantes, aumentando em milhões o número de ofertas disponíveis”, explica Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira.

Ao todo, são 602 milhões de dívidas com descontos de até 99% e que podem ser parceladas em até 72 vezes. Além do Auxílio-Dívida, os brasileiros que negociarem suas dívidas via Pix podem ter o nome limpo instantaneamente e o Serasa Score (pontuação de crédito) atualizado em tempo real.