Divórcio entre Arezzo e Soma resulta na perda de R$ 500 mi em um dia

Foto: Nicolas Calligaro | Divulgação

Após a fusão que deu início ao Azzas 2154 (AZZA3), maior conglomerado de moda do Brasil, os fundadores do Arezzo&Co e da Grupo Soma, Alexandre Birman e Roberto Jatahy, se preparam para o ‘divórcio’ entre os seus respectivos negócios.

O processo de separação, anunciado pela coluna Pipeline, do Valor Econômico, acontece após 8 meses de junção devido conflitos no estilo de gestão.

A separação teve impacto direto no mercado financeiro, com a queda de 10,42% (R$ 21,50) nos ativos AZZA3, após já terem desabado mais de 13% após os balanços do 4T divulgados nesta semana. Isso representa uma perda de R$ 510 milhões em valor de mercado em um dia.

A Arezzo (R$ 6,97 bilhões) e Soma (R$ 6,052 bilhões) valem juntas cerca de R$ 13 bilhões. Agora, com o anúncio da separação, o Azzas teve uma queda de R$ 4,4 bilhões, desvalorização de 66%.

Além dessas duas, Farm, Reserva e Animale também são marcas que fazem parte do grupo. De acordo com a coluna, para analistas a notícia é negativa, enquanto o nível de ruído em torno do nome deve aumentar.

Essa divisão pode surtir diversos efeitos no cotidiano dos brasileiros. Novas lideranças podem redefinir estratégias, o que pode resultar em mudanças na forma como as marcas se posicionam, no lançamento de coleções e até mesmo na comunicação com os consumidores.