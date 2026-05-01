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CHEGOU AO FIM

Doce bem-amargo: gigante encerra produção de guloseima famosa

Empresa funcionava há dez anos no Brasil

Yuri Abreu
Por

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Famoso doce deixará de ser produzido no Brasil a partir de julho
Famoso doce deixará de ser produzido no Brasil a partir de julho - Foto: Divulgação/Haribo

O mercado de doces no Brasil recebeu uma notícia amarga esta semana. A Haribo, gigante alemã famosa mundialmente pelos seus "Ursinhos de Ouro", anunciou o fechamento de sua fábrica em Bauru, no interior de São Paulo.

A unidade, que operava desde 2016, era a única planta produtiva da companhia em toda a América Latina.

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Prazos e negociações

A decisão marca o fim de um ciclo de quase dez anos de produção nacional e terá impactos diretos na economia local e no cotidiano de centenas de famílias.

O fechamento não será imediato, mas já tem data para ser concluído, seguindo um cronograma de desmobilização:

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  • Prazo final: a produção será encerrada totalmente até julho de 2026.
  • Cortes: cerca de 150 trabalhadores serão desligados com o fim das atividades.
  • Negociações: o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bauru já iniciou conversas com a empresa para garantir benefícios extras e pacotes de compensação além das verbas rescisórias obrigatórias.
Ursinhos de Ouro da Haribo deixarão de ser produzidos no Brasil a partir de julho
Ursinhos de Ouro da Haribo deixarão de ser produzidos no Brasil a partir de julho | Foto: Reprodução

E os ursinhos nas prateleiras?

Para os fãs das balas de gelatina, há um alento: a marca não sairá do Brasil. A estratégia da Haribo está mudando de "fabricante local" para "importadora".

  • Vendas mantidas: os produtos continuarão sendo encontrados em supermercados e lojas de conveniência.
  • Origem do produto: as balas passarão a ser importadas de outras unidades da empresa.
  • Transição: a empresa informou que utilizará seus estoques atuais para abastecer o mercado enquanto reorganiza a logística de importação.

Impacto

A fábrica de Bauru era considerada um ponto estratégico para a exportação na região. No entanto, a reorganização global da companhia optou por centralizar a produção em outros polos.

Fundada em 1920 na Alemanha, a Haribo é uma das maiores empresas do setor no mundo, mas agora volta a ter uma presença apenas comercial em território brasileiro, deixando uma lacuna no setor industrial de alimentos nacional.

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Tags:

alimentos brasil economia Haribo

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