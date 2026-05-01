CHEGOU AO FIM
Doce bem-amargo: gigante encerra produção de guloseima famosa
Empresa funcionava há dez anos no Brasil
O mercado de doces no Brasil recebeu uma notícia amarga esta semana. A Haribo, gigante alemã famosa mundialmente pelos seus "Ursinhos de Ouro", anunciou o fechamento de sua fábrica em Bauru, no interior de São Paulo.
A unidade, que operava desde 2016, era a única planta produtiva da companhia em toda a América Latina.
Prazos e negociações
A decisão marca o fim de um ciclo de quase dez anos de produção nacional e terá impactos diretos na economia local e no cotidiano de centenas de famílias.
O fechamento não será imediato, mas já tem data para ser concluído, seguindo um cronograma de desmobilização:
Leia Também:
- Prazo final: a produção será encerrada totalmente até julho de 2026.
- Cortes: cerca de 150 trabalhadores serão desligados com o fim das atividades.
- Negociações: o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bauru já iniciou conversas com a empresa para garantir benefícios extras e pacotes de compensação além das verbas rescisórias obrigatórias.
E os ursinhos nas prateleiras?
Para os fãs das balas de gelatina, há um alento: a marca não sairá do Brasil. A estratégia da Haribo está mudando de "fabricante local" para "importadora".
- Vendas mantidas: os produtos continuarão sendo encontrados em supermercados e lojas de conveniência.
- Origem do produto: as balas passarão a ser importadas de outras unidades da empresa.
- Transição: a empresa informou que utilizará seus estoques atuais para abastecer o mercado enquanto reorganiza a logística de importação.
Impacto
A fábrica de Bauru era considerada um ponto estratégico para a exportação na região. No entanto, a reorganização global da companhia optou por centralizar a produção em outros polos.
Fundada em 1920 na Alemanha, a Haribo é uma das maiores empresas do setor no mundo, mas agora volta a ter uma presença apenas comercial em território brasileiro, deixando uma lacuna no setor industrial de alimentos nacional.
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