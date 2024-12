Em despedida de Campos Neto, BC eleva Selic em 1 pp para 12,25%

A última vez que o BC tinha adotado essa dose de aumento de juros havia sido em maio de 2022 - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) entregou o "choque de juros" esperado pelo mercado financeiro em meio à disparada do dólar e das expectativas de inflação. A ocasião aconteceu na noite de despedida do presidente Roberto Campos Neto.

O Copom não só acelerou novamente o ritmo de alta da taxa Selic, agora para 1 ponto percentual, como prometeu um aumento da mesma magnitude nas próximas duas reuniões do comitê. Na noite desta quarta-feira, 11, a Selic subiu de 11,25% para 12,25% ao ano. Se a promessa se materializar nas próximas duas reuniões, a taxa chegaria a 14,25%, o pico dos juros no governo de Dilma Rousseff.

"Diante de um cenário mais adverso para a convergência da inflação, o Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, ajustes de mesma magnitude nas próximas duas reuniões", disse o BC. O BC afirma que o cenário se mostra menos incerto e mais adverso do que na reunião anterior.

A última vez que o BC tinha adotado essa dose de aumento de juros havia sido em maio de 2022, no contexto da pandemia de Covid-19. A decisão pela alta de 1 ponto foi consensuada entre Campos Neto e Gabriel Galípolo, que assume seu lugar em janeiro, além dos demais membros do colegiado.