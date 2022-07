Empresários debatem tributação municipal com a Sefaz

Noventa empresários dos mais diversos setores participaram do sexto encontro promovido pelo Business Bahia, grupo empresarial que integra mais de 250 gestores baianos. O almoço realizado no restaurante Bela Napoli contou com a palestra com a secretaria Municipal da Fazenda Giovanna Victer.

Também prestigiaram o evento a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico Mila Paes, o secretário de Ordem Publica, Alessandro Lordello e o Superintendente do BNB Diego Rocha.

Acompanhada do diretor de Arrecadação Ulysses Areas, Giovanna apresentou números de Salvador, abordou questões polêmicas sobre ITIV e assinou uma Instrução Normativa regulamentando a fiscalização nas sociedades uniprofissionais, o que evitará a lavratura de autos de infração questionáveis, como vinha ocorrendo, e havia sido sugerido por uma comissão do Business Bahia em encontro recente na Sefaz.

“É muito importante para a melhoria do ambiente de negócios em nosso estado fomentarmos essa relação institucional e democrática com os gestores públicos. Agradecemos a secretaria Giovanna pela disponibilidade em participar do nosso evento” ressaltou Carlos Falcão, líder do Business Bahia.