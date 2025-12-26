ECONOMIA
Essa empresa é a que mais paga salário e distribui riqueza no Brasil
Em 2024, a empresa destinou R$ 327 bilhões à sua cadeia produtiva e R$ 53 bilhões a profissionais em todo o Brasil
Por Carla Melo
Uma pesquisa elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Abrasca identificou a empresa que mais paga salários e tem a maior distribuição de riquezas a fornecedores do Brasil.
Quem lidera o ranking é a JBS - multinacional de origem brasileira, reconhecida como uma das líderes globais da indústria de alimentos.
O estudo inédito, intitulado “A Relevância das Companhias Abertas na Economia Brasileira — Criando Prosperidade para o Brasil”. No ranking geral de riqueza distribuída à sociedade, que soma fornecedores, colaboradores e impostos, a JBS ficou em segundo lugar entre as 270 empresas analisadas.
Leia Também:
Em 2024, a JBS destinou R$ 327 bilhões à sua cadeia produtiva e R$ 53 bilhões a profissionais em todo o Brasil. Esse resultado posicionou a companhia em primeiro lugar nos pilares “fornecedores” e “pessoal”.
Modelo integrado
Segundo o levantamento, o volume de recursos destinados a fornecedores reflete o modelo integrado de operação da JBS, que envolve milhares de produtores de grãos, pecuaristas, fabricantes de embalagens, operadores logísticos e prestadores de serviços industriais.
Já no eixo de pessoal, o alto volume de pagamentos evidencia a demanda expressiva por mão de obra em suas atividades industriais, logísticas e administrativas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes