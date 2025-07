Estudo aponta que pobres pagam três vezes mais impostos do que super-ricos

Taxação de super-ricos é tema defendido pelo governo - Foto: Divulgação | Shutterstock

A taxação dos super-ricos ganhou apelo popular, seja nas redes sociais ou nas ruas. Isso porque existe um entendimento de que é esta parcela da população que paga menos impostos em comparação com os pobres.

A compreensão é confirmada pela Oxfam Brasil, organização britânica que atua no combate à desigualdade, por meio do estudo “Arqueologia da Regressividade Tributária no Brasil”. A publicação revela que os mais pobres pagam três vezes mais tributos do que os super-ricos.

“Em média, 70% da renda de uma pessoa mais pobre está envolvida no consumo de bens e serviços. Então, proporcionalmente, essa pessoa vai pagar mais impostos do que os mais ricos”, explica a diretora executiva da organização, Viviana Santiago.

E completa: “Essa é uma das questões mais importantes porque a carga tributária que incide sobre a população no Brasil não é a mesma”.

Nesse sentido, o estudo revela que 0,1% mais ricos no Brasil destinam 10% da renda a tributos. Já os 10% mais pobres comprometem 32% do que recebem.

A pesquisa, que também foi acessada pelo Portal A TARDE, foi apresentada à Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 10, na Frente Parlamentar Mista pelo Combate às Desigualdades.

Desigualdades

O estudo aponta que as mudanças no sistema tributário é um dos pontos cruciais para o combate à desigualdade racial e social no país. Um dos motivos elucidados pela organização leva em conta a concentração financeira dessas pessoas.

Os super-ricos, de acordo com o levantamento, representam 0,15% da população brasileira que concentra R$ 1,1 trilhão da renda bruta do país, o equivalente a 14,1% de toda a renda nacional.

O valor, por sua vez, supera a soma dos rendimentos da metade mais pobre da população, que detém menos de 12% do total, segundo os dados expostos pela Oxfam Brasil.

Perfil dos super-ricos x dos mais pobres

A maioria das pessoas que compõem o grupo dos super-ricos são homens brancos. Em percentual, o número chega a 81%.

Enquanto o público mais pobre, em sua maioria, é formado por 19% mulheres e apenas 20% pessoas negras ou pardas. Sendo as mulheres negras que lideram a chefia dos lares.

O que é a taxação de super-ricos?

O governo Lula tem adotado uma postura consistente e de tom progressista em relação à taxação dos super-ricos no Brasil, com foco em justiça fiscal e combate à desigualdade.

No plano doméstico, o Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, apresentou medidas que incluem a criação de um imposto de renda mínimo para indivíduos com renda acima de R$ 600 mil/ano, chegando a até 10% para os que ganham mais de R$ 1,2 milhão, além da taxação de 10% sobre dividendos distribuídos a grandes investidores.

Presidente Lula (PT) defende taxação dos super-ricos como "justiça social" | Foto: Ricardo Stuckert | PR

Essas mudanças visam gerar receitas para compensar a expansão da faixa de isenção do IR para trabalhadores de baixa renda, promovendo equilíbrio fiscal sem aumentar a carga sobre a classe média.