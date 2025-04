Exportações de ovos sobem quase 350% em março, aponta ABPA

O valor da caixa de ovos com 30 dúzias leva em conta requisitos como tipo extra, branco e vermelho - Foto: Reprodução

As exportações brasileiras de ovos aumentaram 342,2% em março, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). No mês, o principal destino da proteína foram os Estados Unidos (EUA).

Em março, o Brasil vendeu para o exterior 3.770 toneladas, valor superior às 853 toneladas vendidas no mesmo período de 2024.

Ao todo, a exportação brasileira de ovos somou US$ 8,65 milhões em março. Isso representa um crescimento de 383% em comparação aos US$ 1,79 milhão registrados em março do ano passado.

O preço dos ovos de galinha teve alta de 40% na segunda quinzena de janeiro, segundo a Abras. No mês, os valores cresceram 0,89% em janeiro e recuaram 1,91% em 12 meses.

No acumulado do ano, as exportações atingiram 8.654 toneladas, uma alta de 97,2% frente ao mesmo período do ano passado, quando 4.388 toneladas foram exportadas. Em receita, o crescimento foi de 116,1%, alcançando US$ 17,77 milhões em 2025.

O principal destino das exportações de ovos, entre janeiro e março, foram os Estados Unidos. Os norte-americanos importaram 2.705 toneladas, saldo 346,4% maior em relação ao mesmo período de 2024.

Para o presidente da ABPA, Ricardo Santin, o resultado positivo ocorreu em função da abertura do mercado dos EUA, que sofrem com uma epidemia de gripe aviária. Os norte-americanos chegaram a comprar uma dúzia de ovos a US$ 15.

“Ao mesmo tempo em que se preserva a oferta de produtos para o mercado interno, as exportações, que representam em torno de 1% do total produzido no país, representam uma conquista importante para o avanço do segmento”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Depois dos EUA, aparecem como destinos dos ovos brasileiros os Emirados Árabes, com 1.422 toneladas (-9%), Chile, com 1.182 toneladas (+65,4%), Japão, com 846 toneladas (132,4%) e México, com 576 toneladas.