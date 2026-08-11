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ECONOMIA

Famosa fábrica de leite brasileira encerra produção após dívida de R$ 200 milhões

Cooperativa Piá interrompeu temporariamente as atividades em Nova Petrópolis

Iarla Queiroz
Por
Cooperativa Piá suspende produção
Cooperativa Piá suspende produção - Foto: Divulgação

A Cooperativa Piá, tradicional fabricante de laticínios sediada em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, suspendeu temporariamente as atividades fabris em meio a uma grave crise financeira. A empresa acumula mais de R$ 200 milhões em dívidas e ainda não definiu uma data para retomar a produção.

Com a paralisação, clientes e lojistas foram informados de que o fornecimento dos produtos está interrompido durante o período. Os funcionários da cooperativa também foram colocados em férias coletivas.

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A medida ocorre enquanto a empresa negocia uma possível venda da marca para a Tirol, indústria de laticínios de Santa Catarina.

Produção está suspensa

A paralisação das máquinas foi comunicada pela própria cooperativa como parte de uma série de ajustes necessários diante do cenário financeiro.

Enquanto as negociações avançam, não há previsão oficial para a retomada das atividades ou do abastecimento dos produtos.

A intenção, segundo as informações divulgadas, é que a possível operação com a Tirol permita a continuidade da produção em Nova Petrópolis, mantendo o parque industrial da Piá na cidade.

Em comunicado, a cooperativa reconheceu que atravessa um momento econômico desafiador e afirmou que medidas imediatas são necessárias. A empresa também declarou que trabalha para que o período de interrupção das operações seja o mais curto possível.

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Piá negocia venda da marca

A crise acontece enquanto a Piá e a Tirol discutem uma possível transferência da marca gaúcha para a empresa catarinense.

A negociação é apontada como uma alternativa para garantir a continuidade da cooperativa. O planejamento inicial prevê a manutenção da produção em Nova Petrópolis.

Até o momento, a retomada das atividades depende do andamento dessas tratativas.

Cooperativa enfrenta crise há anos

A situação financeira da Piá não começou agora. Fundada em 1967, a cooperativa passou por uma série de dificuldades nos últimos anos e precisou adotar mudanças para tentar reorganizar as contas.

Entre as medidas tomadas anteriormente estão alterações na gestão administrativa e a venda de ativos.

A empresa chegou a se desfazer de sua própria rede de supermercados como parte do processo de reorganização financeira.

Agora, com a produção temporariamente interrompida e os funcionários em férias coletivas, a possível negociação com a Tirol ganha importância para o futuro da marca.

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