Federação Brasileira dos Bancos comemora aprovação do Arcabouço Fiscal

A Federação dos Bancos do Brasil (Febraban), se pronunciou nesta quarta-feira, 24, através de uma nota assinada pelo novo presidente Isaac Sidney, sobre Novo Arcabouço Fiscal aprovado pelos parlamentares na noite desta terça-feira, 23, na Câmara dos Deputados em Brasília.

Isaac ressaltou a postura do presidente da Casa, o deputados Arthur Lira (PP-AL), do relator do Arcabouço, o deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), e do ministro da Fazenda do governo federal, Fernando Haddad. ]

Ainda na nota, o presidente da Febraban destacou o papel do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Confira a nota na integra:

A Febraban cumprimenta a Câmara dos Deputados pela aprovação célere do projeto de lei do novo Arcabouço Fiscal.

Os empenhos pessoais do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do relator da proposta, deputado Cláudio Cajado, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram essenciais para garantir a ampla discussão da proposta e a construção de um texto que mereceu a aprovação por número expressivo de deputados.

Considerando o cenário desafiador para o equilíbrio orçamentário, o país contar com novo marco fiscal é um passo fundamental para a economia brasileira.

Assim, é meritório um arcabouço que estabeleça limites para a expansão das despesas do setor público, com metas de resultado primário ambiciosas, a exemplo da zeragem do déficit primário já em 2024. A proposta aprovada pela Câmara também tem o mérito de buscar um horizonte de estabilidade da dívida, ao definir regras mais rigorosas para a gestão das finanças públicas e que se mostrem mais críveis em sua execução.

A Febraban também estende seus cumprimentos ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, por ter sido o anfitrião na terça-feira, dia 23 de maio, de relevante encontro com empresários, o Ministro da Fazenda, o Presidente da Câmara dos Deputados e os relatores do Arcabouço Fiscal e da Reforma Tributária, deputado Agnaldo Ribeiro. A reunião revela a disposição do Congresso Nacional em se manter engajado em uma agenda de reformas micro e macroeconômicas, fundamentais para a retomada econômica de longo prazo.

O setor bancário, que tradicionalmente se posiciona e contribui com pautas voltadas para o desenvolvimento do país, está à disposição do Governo e do Parlamento para continuar atuando como alavanca para um crescimento sustentável.

Isaac Sidney

Presidente da Febraban