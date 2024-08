Feirão em Salvador oferece cerca de dois mil imóveis; fique por dentro

- Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Para quem tem o sonho de adquirir a casa própria, poderá aproveitar o Feirão de Imóveis Financiamento Fácil, que acontecerá entre 25 e 28 de julho, no Shopping Paralela (piso L2). O evento, que contará com cerca de 2 mil imóveis a partir de R$200 mil, terá como destaque o lançamento de três novos empreendimentos em diferentes bairros da capital baiana: o Reserva da Mata, da MRV, que será construído no bairro de Sussuarana; o Encanto Piatã, da incorporadora Tenda, empreendimento que será lançado em Piatã; além de um imóvel no Rio Vermelho, que terá lançamento da Direcional.

O feirão de imóveis terá entrada gratuita e funcionará de quinta a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 13h às 21h. O público poderá escolher entre opções de apartamentos que variam de 200 mil a 800 mil reais, em diversos bairros de Salvador, incluindo Patamares, Imbuí, Paralela, Cajazeiras, Itapuã, São Cristovão, Mata Escura, Jaguaribe, Valéria, Abrantes, Costa Azul, Vila Canária, Lauro de Freitas, entre outros.

A iniciativa será realizada pelas imobiliárias Ello Imóveis e Affonso Henriques Imobiliária e terá a participação das principais incorporadoras que atuam no mercado imobiliário baiano como a Direcional, Tenda, MRV/Sensia, Stanza, Concreta, Kubo Engenharia, 3i e Gráfico.

Para quem busca comprar um imóvel com custo-benefício e sem muitos entraves na hora de financiar, uma alternativa é realizar a aquisição mediante os feirões.

“Está cada vez mais fácil financiar um imóvel. Há diversas opções de crédito imobiliário no mercado para o consumidor escolher e realizar o sonho da casa própria. Ou seja, em meio a variedade de financiamentos que existem, o cliente pode analisar aquele que melhor se adequa à sua condição financeira, levando em consideração juros, prazo de pagamento e vantagens oferecidas”, explica a sócia da Affonso Henriques Imobiliária, Thaís Marcolini.

Financiamento Fácil

Durante o Feirão, os clientes terão acesso a simulação de crédito e condições especiais e facilitadas de financiamento através da Caixa Econômica Federal em até 35 anos. Quem deseja conquistar um imóvel também poderá usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e juntar renda com mais de uma pessoa.

“Os clientes terão acesso às melhores oportunidades do mercado imobiliário em um único momento, além de atendimento com corretores e a possibilidade de fazer a avaliação de crédito com a Caixa Econômica durante o evento. Caso o cliente vá comprar o imóvel com outra pessoa, ele poderá juntar a renda para fazer a aquisição, sendo necessário o comprovante de renda de todas as partes”, ressalta o empresário e sócio da Ello Imóveis, José Azevedo Filho.

Quem já quiser sair com as chaves do imóvel nas mãos, deverá ir ao Feirão munido de um documento pessoal com foto, comprovante de residência, certidão de nascimento (solteiros), certidão de casamento (casados), certidão de divórcio (divorciados) e comprovante de renda.

SERVIÇO

Feirão de Imóveis Financiamento Fácil

Data: entre 25 e 28 de julho

Local: Shopping Paralela (piso L2)

Horário: quinta a sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 13h às 21h