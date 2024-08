Caso Aysha Vitória: suspeito inicial, pai da menina ajudou a polícia

- Foto: Reprodução/Arquvo pessoal

O pai da menina Aysha Vitória, encontrada morta na madrugada desta terça-feira, 23, no bairro de Pernambués, em Salvador, contou que, inicialmente, foi pego pela polícia como suspeito do crime e que, após ser liberado, ajudou os policiais a encontrar o assassino confesso da filha.



“Pegaram meu filho e me pegaram como suspeito da morte de minha filha. E agora está aí. Eu achei. Ajudei a polícia, procurando. Tava no telhado, escondido”, disse Rogério Souza, em entrevista à TV Record Bahia.

Aysha Vitória, de 8 anos de idade, foi encontrada morta em cima de sacos de cimento, a cerca de 10 metros da casa onde morava com a família, no bairro de Pernambués. Ela estava com as mãos e pés amarrados e apresentava sinais de violência. Informações iniciais apontam que ela teria sido estrangulada.



Suspeito pode ter cometido crimes em outros estados

Suspeito, identificado como Joseilson Souza da Silva, 43 anos, confessou crime para Polícia Civil | Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Após a grande repercussão do crime, a polícia investiga informações de que o assassino confesso de Aysha, identificado como Joseilson Souza da Silva, 43 anos, vizinho da menina no bairro de Pernambués, teria cometido crimes em cidades do Espírito Santo e Acre, além de no município baiano de São Gonçalo dos Campos.



Segundo informações colhidas na área em que Joseilson mora, ele teria chegado ao local há cerca de três meses, morava sozinho em uma casa alugada e trabalhava como pedreiro.

O corpo da menina Aysha Vitória já foi liberado pelo Instituto Médico Legal e será sepultado nesta quarta-feira, 24. O local e horário ainda não foram divulgados.



Relembre o caso

Corpo foi encontrado na manhã desta terça | Foto: Reprodução

Aysha Vitória teria desaparecido por volta das 17h de segunda-feira, 22, e a família registrou queixa do caso. Por volta das 4h40 da madrugada desta terça, o corpo dela foi encontrado a cerca de 10 metros da casa da família. Na casa do homem que confessou o crime, foram encontrados um par de sandálias e uma boneca que pertenciam a Aysha.



Após ser encontrado Josenilson da Silva foi alvo de tentativa de linchamento por parte dos moradores dárea, no entanto a polícia conseguiu conter a multidão e prendeu o homem em flagrante. Ele foi levado ao departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.