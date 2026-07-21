ECONOMIA
FGTS deve distribuir R$ 13,2 bilhões em lucros; veja quem recebe
Conselho Curador decide na próxima semana sobre repasse referente ao resultado de 2025
Milhões de trabalhadores podem receber, nas próximas semanas, uma parcela dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Conselho Curador do fundo deve analisar, na próxima terça-feira, 28, a proposta de distribuir cerca de R$ 13,2 bilhões referentes ao resultado financeiro obtido em 2025.
Caso a medida seja aprovada, os valores serão depositados automaticamente nas contas vinculadas do FGTS até 31 de agosto de 2026, conforme prevê a legislação. O crédito será feito sem necessidade de solicitação por parte dos trabalhadores.
A distribuição dos lucros é realizada anualmente quando o FGTS registra resultado positivo com a aplicação dos recursos arrecadados. O dinheiro do fundo é utilizado principalmente para financiar programas de habitação, saneamento básico e obras de infraestrutura, gerando receitas que podem ser parcialmente repassadas aos cotistas.
Quem terá direito ao lucro do FGTS?
Receberão o crédito todos os trabalhadores que possuíam saldo em contas do FGTS até 31 de dezembro de 2025. O benefício contempla tanto:
- contas ativas, vinculadas ao emprego atual;
- contas inativas, referentes a vínculos empregatícios encerrados.
O valor recebido varia conforme o saldo existente na conta na data de referência. Assim, quem tinha mais recursos depositados no FGTS terá direito a uma parcela maior dos lucros.
Como será feita a distribuição?
A proposta em análise prevê a distribuição de aproximadamente 90% do lucro líquido obtido pelo fundo em 2025. Na prática, isso deve representar um rendimento adicional entre 1,8% e 2% sobre o saldo das contas.
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O percentual exato será definido pelo Conselho Curador durante a reunião que analisará o balanço financeiro do FGTS.
Rentabilidade supera a inflação
Além do rendimento tradicional, composto por 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), a distribuição dos lucros aumenta a rentabilidade das contas do FGTS.
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), considerando a distribuição dos resultados, o rendimento total das contas alcança cerca de 6,90% ao ano, desempenho superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador oficial da inflação.
É possível sacar esse dinheiro?
Não. O valor creditado passa a integrar o saldo da conta do FGTS e segue as mesmas regras do fundo.
Isso significa que o trabalhador só poderá utilizar os recursos nas situações previstas em lei, como:
- demissão sem justa causa;
- compra da casa própria;
- aposentadoria;
- doenças graves previstas na legislação;
- saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade.
Como consultar o saldo?
Após a aprovação da distribuição, os trabalhadores poderão verificar o crédito por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para Android e iOS, além do site da Caixa Econômica Federal.