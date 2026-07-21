FGTS deve distribuir R$ 13,2 bilhões em lucros; veja quem recebe

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Milhões de trabalhadores podem receber, nas próximas semanas, uma parcela dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Conselho Curador do fundo deve analisar, na próxima terça-feira, 28, a proposta de distribuir cerca de R$ 13,2 bilhões referentes ao resultado financeiro obtido em 2025.

Caso a medida seja aprovada, os valores serão depositados automaticamente nas contas vinculadas do FGTS até 31 de agosto de 2026, conforme prevê a legislação. O crédito será feito sem necessidade de solicitação por parte dos trabalhadores.

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A distribuição dos lucros é realizada anualmente quando o FGTS registra resultado positivo com a aplicação dos recursos arrecadados. O dinheiro do fundo é utilizado principalmente para financiar programas de habitação, saneamento básico e obras de infraestrutura, gerando receitas que podem ser parcialmente repassadas aos cotistas.

Quem terá direito ao lucro do FGTS?

Receberão o crédito todos os trabalhadores que possuíam saldo em contas do FGTS até 31 de dezembro de 2025. O benefício contempla tanto:

contas ativas, vinculadas ao emprego atual;

contas inativas, referentes a vínculos empregatícios encerrados.

O valor recebido varia conforme o saldo existente na conta na data de referência. Assim, quem tinha mais recursos depositados no FGTS terá direito a uma parcela maior dos lucros.

Como será feita a distribuição?

A proposta em análise prevê a distribuição de aproximadamente 90% do lucro líquido obtido pelo fundo em 2025. Na prática, isso deve representar um rendimento adicional entre 1,8% e 2% sobre o saldo das contas.

O percentual exato será definido pelo Conselho Curador durante a reunião que analisará o balanço financeiro do FGTS.

Rentabilidade supera a inflação

Além do rendimento tradicional, composto por 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR), a distribuição dos lucros aumenta a rentabilidade das contas do FGTS.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), considerando a distribuição dos resultados, o rendimento total das contas alcança cerca de 6,90% ao ano, desempenho superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador oficial da inflação.

É possível sacar esse dinheiro?

Não. O valor creditado passa a integrar o saldo da conta do FGTS e segue as mesmas regras do fundo.

Isso significa que o trabalhador só poderá utilizar os recursos nas situações previstas em lei, como:

demissão sem justa causa;

compra da casa própria;

aposentadoria;

doenças graves previstas na legislação;

saque-aniversário, para quem aderiu à modalidade.

Como consultar o saldo?

Após a aprovação da distribuição, os trabalhadores poderão verificar o crédito por meio do aplicativo oficial do FGTS, disponível para Android e iOS, além do site da Caixa Econômica Federal.