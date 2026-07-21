TURISMO NA BAHIA
Cidade da Bahia ganha destaque no Airbnb como destino ideal para viajar
Com belezas naturais e hospedagens charmosas, município atrai viajantes no período de férias escolares
As viagens de meio de ano no Brasil registraram um crescimento de quase 30% na plataforma de hospedagem Airbnb, impulsionadas pelo período de férias escolares e de inverno no país. O levantamento revela uma procura aquecida tanto para destinos de frio quanto para locais praianos no Nordeste, com destaque para a cidade baiana de Itacaré, apontada como uma das principais tendências da temporada.
O fluxo para destinos internacionais também apresentou avanço, superando 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Cidades como Buenos Aires, Santiago, Verona, Amsterdã e Portimão figuram entre os locais mais buscados pelos viajantes brasileiros no exterior.
No cenário nacional, o relatório destaca a diversidade de opções procuradas para check-ins até o mês de setembro. Entre as cidades em alta no país estão:
- Santo Antônio do Pinhal (SP);
- Serra Negra (SP);
- Aparecida (SP);
- Foz do Iguaçu (PR);
- São João del Rei (MG);
- Guaíra (SP);
- Itacaré (BA);
- Bonito (MS);
- Tiradentes (MG).
Comportamento dos viajantes da Geração Z
Na última temporada de verão, mais de 75% desse público utilizou a plataforma para viagens curtas, priorizando o contato com a natureza e atividades de bem-estar, como banhos de cachoeira e passeios a cavalo.
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Para a atual temporada, os jovens no Brasil têm buscado destinos litorâneos e de ecoturismo, com destaque para Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Santo Amaro do Maranhão (MA), Tibau do Sul (RN), Ipojuca (PE) e Recife (PE). Globalmente, Ubatuba e Fortaleza figuram entre os destinos prediletos dessa faixa etária no mercado internacional.
Outro motor da movimentação turística no período são os festivais regionais nas regiões Norte e Nordeste do país. Cidades como Salinópolis (PA) e Garanhuns (PE) registram crescimento constante na procura por acomodações, consolidando o apelo das celebrações culturais de meio de ano.