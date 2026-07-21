Cidade da Bahia ganha destaque no Airbnb como destino ideal para viajar

As viagens de meio de ano no Brasil registraram um crescimento de quase 30% na plataforma de hospedagem Airbnb, impulsionadas pelo período de férias escolares e de inverno no país. O levantamento revela uma procura aquecida tanto para destinos de frio quanto para locais praianos no Nordeste, com destaque para a cidade baiana de Itacaré, apontada como uma das principais tendências da temporada.



O fluxo para destinos internacionais também apresentou avanço, superando 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Cidades como Buenos Aires, Santiago, Verona, Amsterdã e Portimão figuram entre os locais mais buscados pelos viajantes brasileiros no exterior.



No cenário nacional, o relatório destaca a diversidade de opções procuradas para check-ins até o mês de setembro. Entre as cidades em alta no país estão:

Santo Antônio do Pinhal (SP);

Serra Negra (SP);

Aparecida (SP);

Foz do Iguaçu (PR);

São João del Rei (MG);

Guaíra (SP);

Itacaré (BA);

Bonito (MS);

Tiradentes (MG).

Comportamento dos viajantes da Geração Z

Na última temporada de verão, mais de 75% desse público utilizou a plataforma para viagens curtas, priorizando o contato com a natureza e atividades de bem-estar, como banhos de cachoeira e passeios a cavalo.

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Para a atual temporada, os jovens no Brasil têm buscado destinos litorâneos e de ecoturismo, com destaque para Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Santo Amaro do Maranhão (MA), Tibau do Sul (RN), Ipojuca (PE) e Recife (PE). Globalmente, Ubatuba e Fortaleza figuram entre os destinos prediletos dessa faixa etária no mercado internacional.

Outro motor da movimentação turística no período são os festivais regionais nas regiões Norte e Nordeste do país. Cidades como Salinópolis (PA) e Garanhuns (PE) registram crescimento constante na procura por acomodações, consolidando o apelo das celebrações culturais de meio de ano.