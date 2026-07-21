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TURISMO NA BAHIA

Cidade da Bahia ganha destaque no Airbnb como destino ideal para viajar

Com belezas naturais e hospedagens charmosas, município atrai viajantes no período de férias escolares

Brenda Lua Ferreira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Cidade da Bahia ganha destaque no Airbnb como destino ideal para viajar

As viagens de meio de ano no Brasil registraram um crescimento de quase 30% na plataforma de hospedagem Airbnb, impulsionadas pelo período de férias escolares e de inverno no país. O levantamento revela uma procura aquecida tanto para destinos de frio quanto para locais praianos no Nordeste, com destaque para a cidade baiana de Itacaré, apontada como uma das principais tendências da temporada.

O fluxo para destinos internacionais também apresentou avanço, superando 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. Cidades como Buenos Aires, Santiago, Verona, Amsterdã e Portimão figuram entre os locais mais buscados pelos viajantes brasileiros no exterior.

No cenário nacional, o relatório destaca a diversidade de opções procuradas para check-ins até o mês de setembro. Entre as cidades em alta no país estão:

  • Santo Antônio do Pinhal (SP);
  • Serra Negra (SP);
  • Aparecida (SP);
  • Foz do Iguaçu (PR);
  • São João del Rei (MG);
  • Guaíra (SP);
  • Itacaré (BA);
  • Bonito (MS);
  • Tiradentes (MG).

Comportamento dos viajantes da Geração Z

Na última temporada de verão, mais de 75% desse público utilizou a plataforma para viagens curtas, priorizando o contato com a natureza e atividades de bem-estar, como banhos de cachoeira e passeios a cavalo.

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Para a atual temporada, os jovens no Brasil têm buscado destinos litorâneos e de ecoturismo, com destaque para Ilhabela (SP), Ubatuba (SP), Santo Amaro do Maranhão (MA), Tibau do Sul (RN), Ipojuca (PE) e Recife (PE). Globalmente, Ubatuba e Fortaleza figuram entre os destinos prediletos dessa faixa etária no mercado internacional.

Outro motor da movimentação turística no período são os festivais regionais nas regiões Norte e Nordeste do país. Cidades como Salinópolis (PA) e Garanhuns (PE) registram crescimento constante na procura por acomodações, consolidando o apelo das celebrações culturais de meio de ano.

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Destinos Brasileiros Ecoturismo férias Geração Z Turismo de Experiência Viagens de Inverno

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