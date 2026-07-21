Gigante do varejo anuncia investimento de R$ 250 milhões no Brasil

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A Havan anunciou um investimento de R$ 250 milhões para ampliar o maior centro de distribuição da América Latina. A unidade, localizada em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina, receberá uma expansão de 50 mil metros quadrados de área construída, reforçando a estrutura logística da varejista e aumentando sua capacidade de operação.

As obras começaram no início deste ano e já resultaram na contratação de cerca de 300 novos colaboradores. Com a conclusão do projeto, a expectativa da empresa é que o complexo reúna aproximadamente 3,5 mil profissionais, incluindo os motoristas responsáveis pelo transporte das mercadorias para as lojas da rede em todo o Brasil.

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Ampliação reforça logística da Havan

O centro de distribuição de Barra Velha é considerado um dos principais pilares da operação da Havan. Atualmente, o espaço conta com cerca de 1,5 mil colaboradores e realiza a separação de mais de 15 mil caixas de produtos por hora.

Diariamente, aproximadamente 400 carretas deixam o local para abastecer as megalojas da rede espalhadas pelo país, garantindo o fluxo de mercadorias entre fornecedores e unidades comerciais.

Segundo a empresa, a ampliação permitirá aumentar a capacidade operacional e acompanhar o crescimento das atividades da varejista nos próximos anos.

Obras já geraram novas contratações



Além do investimento na estrutura física, a expansão também tem impacto no mercado de trabalho da região. Desde o início das obras, cerca de 300 novos profissionais foram contratados.

A Havan também mantém transporte para os colaboradores por meio de linhas de ônibus que atendem moradores de municípios como Penha, Balneário Piçarras, Barra Velha, São João do Itaperiú e Balneário Barra do Sul.

De acordo com o fundador da empresa, Luciano Hang, a intenção é continuar investindo na estrutura logística instalada em Barra Velha, considerada estratégica para o abastecimento das lojas da rede em todo o território nacional.