Futuro em pauta: Congresso de engenharia discute novas tecnologias

Crea-BA promove congresso inédito para discutir novas tecnologias na engenharia - Foto: Divulgação | CREA

Energia, Mobilidade e Clima. Com foco nas transformações e consequentes demandas decorrentes das novas tecnologias, 400 profissionais, estudantes, representantes de entidades de classe e do poder público irão debater os rumos da engenharia da transformação.

Esse será o tema central do 1º Congresso de Engenharia, Agronomia, Geociências e Tecnologias da Bahia – CreaTech, promovido pela primeira vez na história pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O evento acontece no dia 12 de dezembro, no Quality Hotel, em Salvador, e as inscrições para o evento já estão abertas. Profissionais do Sistema Confea/Crea têm uma cota de vagas reservada.

O congresso abordará também o impacto da inteligência artificial nas áreas tecnológicas, ampliando o debate sobre os caminhos para um futuro mais sustentável e conectado.

Da geração à mobilidade

O presidente do Crea-BA, engenheiro Joseval Carqueija, destaca o caráter pioneiro e transformador do evento: “O CreaTech nasce para ocupar um espaço de protagonismo entre os grandes eventos que discutem o desenvolvimento da Bahia. Queremos fixá-lo no calendário anual do Conselho, com temas sempre atuais e alinhados às necessidades das nossas cidades. Além disso, será um momento especial de celebração pelo Dia do Engenheiro”.

Entre os destaques da programação está o painel de abertura “Da Geração à Mobilidade: o novo fluxo da energia no Brasil”, que reunirá grandes nomes do setor, como Alexandre Baldy (vice-presidente da BYD Brasil), José Guilhermino Junior (Brennand Energia Eólica S.A.) e Roberto Wagner, presidente do Crea-RN.

“É fundamental aproximar o Conselho dos profissionais e fomentar o diálogo entre tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável. O CreaTech surge com esse propósito: inspirar e conectar quem constrói o futuro da engenharia baiana”, diz Carqueija.



Encerrando o congresso, o Crea-BA fará uma homenagem aos profissionais que completam 50 anos de formados em 2025, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição à engenharia baiana.