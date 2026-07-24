Gasolina terá R$ 0,44 de subsídio por mais 30 dias

O Ministério da Fazenda anunciou na quinta-feira, 23, a prorrogação de mais 30 dias da chamada "subvenção", um tipo de subsídio, para manter o preço da gasolina mais baixo, após a retomada da guerra no Oriente Médio nas últimas semanas.

O ministro Dario Durigan manteve em R$ 0,44 a subvenção para manter o preço do combustível mais baixo, por mais um mês, a partir de 26 de julho. O subsídio é pago diretamente aos produtores e importadores de gasolina, por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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Com a alta do petróleo, há pressão sobre os preços dos combustíveis, que são derivados do produto fósseis e é altamente demandado por todo o mundo.

Alguns dias após o anúncio do subsídio, em maio, a Petrobras anunciou um novo ajuste de R$ 0,48 nos preços da gasolina A para as distribuidoras. Por conta da subvenção concedida pelo governo, o aumento efetivo foi menor: de R$ 0,04 por litro.

Também para conter os efeitos da guerra na inflação, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, na semana passada, a elevação do percentual de etanol anidro na gasolina para 32%. A medida tem validade inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogada uma vez por igual período.