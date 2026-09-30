Gigante do setor de energia e e biocombustíveis pode reduzir R$ 35 bilhões no capital

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A Raízen poderá reduzir seu capital social em até R$ 35 bilhões como parte das mudanças previstas no processo de recuperação extrajudicial da companhia. A proposta será analisada pelos acionistas em uma assembleia marcada para 30 de outubro, que também decidirá sobre uma ampla reformulação na estrutura da empresa.

A redução, caso aprovada, não provocará o cancelamento de ações. A operação está relacionada à capitalização prevista no plano de reestruturação e envolve a Raízen Energia, subsidiária da companhia.

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Pela proposta, os acionistas receberão valores mobiliários da subsidiária de acordo com as participações que já possuem na Raízen. Para que essa etapa seja concretizada, porém, a Raízen Energia precisará cumprir algumas condições, entre elas:

alterar seu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

avançar com a listagem de ações e units no Nível 2 da B3.

Conselho também pode mudar

A reorganização não ficará restrita ao capital da empresa. A Raízen pretende substituir todos os integrantes do atual conselho de administração e estabelecer uma nova composição.

A proposta prevê sete conselheiros titulares e sete suplentes, com mandato de três anos durante o período de transição. A escolha ocorrerá por meio de chapa única.

A formação desse grupo poderá mudar conforme a participação da Aguassanta Participações na capitalização. A Shell também terá indicações relacionadas aos detentores das novas ações preferenciais.

As alterações acompanham uma possível mudança na estrutura de controle da Raízen, diante de um cenário no qual a companhia poderá deixar de ter um acionista com mais da metade do capital votante.

O caso é considerado o maior pedido desse tipo atualmente em andamento no país - Foto: Divulgação/Raízen

Novas ações e units

Para colocar a capitalização em prática, a Raízen também quer:

ampliar de forma significativa a quantidade de ações que poderá emitir. O limite do capital autorizado poderá chegar a 200 bilhões de ações ordinárias e preferenciais.

criação das ações preferenciais Classe B. Elas terão características semelhantes às preferenciais já existentes, mas poderão conceder direito de voto em determinados assuntos diretamente ligados à reestruturação.

a criação de units, certificados formados pela combinação de uma ação ordinária com uma ação preferencial Classe A.

Além dessas medidas, os acionistas decidirão sobre alterações no estatuto e na administração da companhia. Entre elas estão novas regras para situações em que investidores alcancem participações relevantes, mudanças nos limites de atuação da diretoria executiva e ajustes na política de remuneração baseada em ações.

A assembleia de outubro será, portanto, uma das etapas necessárias para colocar em prática as mudanças societárias previstas no plano de recuperação extrajudicial da Raízen.