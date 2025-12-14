Menu
ECONOMIA

Gigante do setor têxtil anuncia encerramento de uma de suas unidades

Fábrica empregava 100 pessoas e terá produção transferida

Luan Julião

Por Luan Julião

14/12/2025 - 9:07 h
Medida busca maior eficiência, rapidez nas entregas e manutenção da qualidade
-

A Brandili, uma das maiores empresas têxteis do país, anunciou que encerrará as atividades da fábrica de Otacílio Costa, na Serra Catarinense, em janeiro de 2026. A produção será transferida integralmente para a matriz da companhia em Apiúna, no Vale do Itajaí, como parte de um plano estratégico de expansão nacional.

Segundo a empresa, a mudança busca otimizar processos internos, integrar melhor as equipes e manter o padrão de qualidade que vem sustentando o crescimento da marca no mercado brasileiro.

Fim das atividades em Otacílio Costa afeta 100 empregos

A fábrica serrana empregava cerca de 100 profissionais, todos afetados pelo fechamento da unidade. A medida traz um impacto direto para a economia local, já que a unidade era um importante polo de empregos no município. Com o encerramento, a demanda de trabalho será deslocada para outra cidade catarinense, alterando a dinâmica produtiva e laboral da região.

Centralização em Apiúna reforça expansão e eficiência

O grupo Brandili explica que concentrar a produção na matriz de Apiúna faz parte de uma estratégia maior de crescimento. Com isso, a empresa pretende agilizar processos, reduzir custos operacionais e fortalecer a integração entre diferentes áreas. Além disso, a centralização visa garantir entregas mais rápidas e manter o padrão de qualidade dos produtos, consolidando a competitividade da marca para 2026.

Medidas para apoiar trabalhadores desligados

Ciente dos impactos sociais, a Brandili afirma que já iniciou contatos com empresas locais para facilitar a recolocação dos funcionários afetados. A companhia pretende criar um banco de talentos com os nomes dos trabalhadores desligados, oferecendo maior visibilidade no mercado de trabalho da região.

A equipe de gestão de pessoas da Brandili continuará disponível para orientar os profissionais, oferecendo informações sobre o processo de transição e suporte durante a adaptação à nova realidade. A empresa reforça que a decisão faz parte de um planejamento de longo prazo, mas reconhece os efeitos imediatos sobre os funcionários e suas famílias.

Perspectiva de crescimento e competitividade

Para 2026, a Brandili pretende sustentar o crescimento projetado sem abrir mão da qualidade que consolidou a marca entre os principais nomes do setor têxtil em Santa Catarina. A reorganização das operações em Apiúna é apresentada como um passo estratégico para aumentar a eficiência, reduzir riscos operacionais e preparar a empresa para um mercado mais competitivo, garantindo que a produção siga ágil, integrada e alinhada às demandas nacionais.

Brandili competitividade empregos expansão têxtil fechamento de fábrica Otacílio Costa

x