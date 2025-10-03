Gigante do sorvete deixa mercado após anúncio de falência

Gigante do sorvete anuncia falência - Foto: Divulgação

As farmácias Rite Aid encerraram suas atividades e haverá mudanças na rede de sorvetes Thrifty. Cerca de 500 balcões da marca deixarão de funcionar com o fechamento da rede farmacêutica, já que os produtos da Thrifty não podem ser comercializados separadamente.

Com a marca restrita a poucos pontos de venda, o fechamento da Rite Aid afetará diretamente a presença da Thrifty no varejo. Agora, os produtos só poderão ser encontrados em redes como Albertsons, Vons e em alguns pontos no México.

O processo de falência da empresa farmacêutica servirá como balança para a manutenção e distribuição dos produtos nas demais redes.

A Thrifty conseguirá superar a falência?



A empresa, que está passando por processo judicial, poderá seguir no mercado caso seu comprador enxergue potencial na marca. Nesse cenário, a produção e a distribuição seriam mantidas, garantindo a permanência no setor.

Em outra possibilidade, o novo dono poderá fabricar outros produtos na fábrica da Thrifty, podendo manter a marca ou encerrá-la definitivamente. A decisão dos compradores é crucial para o futuro da empresa, que é uma das maiores no ramo sorveteiro.

Quais os impactos para o mercado?

Com a saída da rede, abrirá espaço para novos concorrentes e para o fortalecimento de marcas já consolidadas no setor. A Thrifty se destacou por sua ampla variedade de sabores, o que pode provocar mudanças no posicionamento dos concorrentes e incentivar a ampliação de portfólios.

Os consumidores perderão a experiência exclusiva dos balcões nas farmácias Rite Aid.

A concorrência poderá ampliar seu portfólio, aumentando a oferta de sorvetes premium.

Novas marcas podem ocupar o espaço deixado pela empresa.

Qual será o futuro da Thrifty?

Um dos principais fatores que garantirão a continuidade da Thrifty são as negociações ligadas à falência da Rite Aid. A percepção dos compradores sobre a marca e sua base de clientes fiéis serão fundamentais para determinar o futuro da fabricante.

Segundo especialistas, a marca possui um forte apelo nostálgico, o que pode atrair investidores. Esse fator é importante para que a Thrifty Ice Cream continue no mercado, sustentada pela tradição e pela qualidade, mesmo em um cenário desafiador.