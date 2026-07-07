Gigante do varejo de roupas lança marca esportiva de luxo

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A C&A decidiu apostar em uma estratégia inédita no Brasil. Às vésperas de completar 50 anos de atuação no país, a varejista lançou a ACE, sua primeira marca independente, criada para disputar espaço no mercado de athleisure premium, segmento que une moda esportiva e casual e movimenta cerca de R$ 4 bilhões por ano.

Diferentemente de uma simples extensão da marca principal, a ACE nasce com operação própria, identidade visual exclusiva, equipe dedicada, lojas físicas e e-commerce independente. A iniciativa marca uma nova fase da companhia, que durante quase cinco décadas concentrou sua expansão exclusivamente sob a bandeira C&A.

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C&A aposta em novo perfil de consumidor

Segundo o CEO da companhia, Paulo Correa, a decisão de criar uma nova marca surgiu após estudos sobre o comportamento dos consumidores e a evolução do mercado nos últimos anos.

A avaliação da empresa é que, após a pandemia, aumentou a procura por roupas versáteis, capazes de acompanhar diferentes momentos da rotina, como academia, trabalho, viagens e compromissos sociais.

"Dessa forma, estamos conseguindo construir uma startup dentro da própria nave-mãe C&A", afirmou Correa, em entrevista a Exame.

A proposta da ACE é justamente atender esse público com peças femininas e masculinas desenvolvidas com tecidos tecnológicos e modelagens voltadas para diferentes ocasiões de uso.

Mercado de R$ 4 bilhões impulsionou projeto



De acordo com estimativas apresentadas pela companhia, o segmento de athleisure premium movimenta aproximadamente R$ 4 bilhões por ano no Brasil e deve manter ritmo de crescimento de dois dígitos nos próximos anos. Já o mercado esportivo nacional, de forma mais ampla, representa cerca de R$ 30 bilhões em vendas no varejo.

Para Correa, havia espaço para uma proposta diferente dentro desse mercado.

"A dinâmica começou pelo fundamento mais importante, que é o consumidor. Fizemos pesquisas, estudamos concorrentes no Brasil e no exterior e entendemos que existia espaço para uma proposta diferente", declarou.

Marca terá operação independente

Embora faça parte do grupo C&A, a ACE funcionará de forma separada da operação tradicional da varejista.

A nova marca conta com equipe exclusiva, comunicação própria e lojas dedicadas, mas aproveita parte da estrutura já consolidada pela C&A, como desenvolvimento de produtos, relacionamento com fornecedores e gestão do varejo.

A primeira unidade foi inaugurada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, com um projeto voltado ao conceito de bem-estar, incluindo ambientes abertos, iluminação suave e materiais naturais.

Segundo a empresa, o posicionamento premium também se reflete na experiência de compra, com foco em design minimalista e produtos de maior valor agregado.

Expansão já está nos planos

A abertura da primeira loja representa apenas o início da operação. Segundo Paulo Correa, outras três unidades já estão confirmadas e serão inauguradas ainda neste segundo semestre.

"Essa é a primeira de muitas lojas da ACE. Já temos mais três lojas acertadas e, ainda neste segundo semestre, vamos inaugurar essas unidades", afirmou.

Apesar da nova aposta, o executivo evitou antecipar se a estratégia poderá resultar no lançamento de outras marcas independentes dentro do grupo. Segundo ele, neste momento, o foco da companhia está totalmente voltado para a consolidação da ACE.