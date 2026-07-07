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Nova rede investe R$ 410 milhões e tira tradicional unidade do Carrefour

Antiga unidade do Grupo Carrefour será ocupada pelo Macromix

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Macromix vai assumir antigo supermercado do Grupo Carrefour
Macromix vai assumir antigo supermercado do Grupo Carrefour - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Uma antiga unidade do Grupo Carrefour ganhará um novo destino nos próximos meses. O imóvel, que abrigava um supermercado da bandeira Nacional, em Porto Alegre (RS), será ocupado pelo Macromix, rede de atacarejo administrada pela holding gaúcha Unidasul.

A mudança faz parte do plano de expansão da empresa, que prevê investimentos de R$ 410 milhões até 2029 para abrir novas lojas e modernizar unidades já existentes.

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O que vai funcionar no local?

O espaço, que estava fechado há meses, passará por reformas antes de receber a nova operação. Com a inauguração, o Macromix fará sua estreia em Porto Alegre, ampliando sua presença no Rio Grande do Sul.

Apesar da troca de bandeira, a mudança envolve apenas esse endereço. O Grupo Carrefour continua atuando normalmente no mercado gaúcho.

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Como será a nova loja?

O Macromix trabalha no modelo de "superatacado", que reúne características do atacado com serviços tradicionais de supermercados.

A unidade deverá contar com setores como:

  • Padaria;
  • Confeitaria;
  • Açougue;
  • Hortifruti.

A proposta é atender tanto consumidores que fazem compras em grande volume quanto clientes que buscam produtos para o dia a dia.

Grupo vai investir R$ 410 milhões

A chegada à capital faz parte do plano de crescimento da Unidasul.

Ao todo, a empresa pretende investir R$ 410 milhões até 2029, sendo:

  • R$ 350 milhões para abertura de novas lojas;
  • R$ 60 milhões destinados à reforma e modernização de unidades.

A meta é inaugurar cerca de cinco lojas por ano e ampliar a presença das bandeiras Rissul e Macromix no Rio Grande do Sul.

Quem é a Unidasul?

Com sede em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Unidasul surgiu da união entre a Comercial Unida e a Comercial Rissul, em 2006.

Atualmente, o grupo opera 48 lojas em 25 cidades gaúchas, sendo:

  • 34 unidades da bandeira Rissul;
  • 14 lojas do Macromix Atacado.

A empresa emprega mais de 7,5 mil funcionários e registra faturamento anual próximo de R$ 3,8 bilhões.

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