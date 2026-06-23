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ECONOMIA

Ex-Carrefour assume gigante dos supermercados de R$ 8 bilhões

Tenda Atacado passa a ser comandado por executivo com mais de 30 anos no varejo

Iarla Queiroz
Por
José Rafael Vasquez assume o comando do Tenda Atacado
José Rafael Vasquez assume o comando do Tenda Atacado - Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

O Tenda Atacado inicia uma nova fase sob o comando de José Rafael Vasquez. Com passagens por algumas das maiores empresas do varejo brasileiro, como Carrefour, Walmart e GPA, o executivo assume a liderança da rede em um momento de forte crescimento do atacarejo, segmento que movimenta centenas de bilhões de reais por ano no Brasil.

A chegada do novo CEO acontece em uma companhia que ultrapassou os R$ 8 bilhões em faturamento em 2025 e ocupa posição de destaque entre as maiores varejistas de alimentos do país.

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Menos foco em novas lojas

Embora o atacarejo tenha sido marcado nos últimos anos pela rápida expansão das redes, a estratégia da nova gestão aponta para outro caminho. A prioridade será fortalecer a operação das unidades já existentes, aumentar a rentabilidade e aprimorar a experiência dos consumidores.

Entre as iniciativas previstas estão investimentos em soluções digitais, incluindo o aplicativo da rede e o cartão próprio, além do fortalecimento da marca própria da empresa, que já conta com centenas de produtos e vem ampliando sua participação nas vendas.

A mudança ocorre em um cenário de maior pressão sobre o consumo, com clientes reduzindo a quantidade de itens adquiridos em cada visita às lojas.

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Trajetória construída em gigantes do varejo

Ao assumir o novo desafio, Vasquez destacou a importância do momento em sua carreira.

“Assumir essa cadeira significa uma evolução importante na minha carreira”, diz Vasquez.

Segundo o executivo, o Tenda reúne características que considera diferenciais no mercado brasileiro, como uma marca consolidada, um negócio sólido, um setor resiliente e uma cultura desenvolvida ao longo de mais de duas décadas.

Formado em Administração de Empresas, com formação executiva pela London Business School e certificação de conselheiro pelo IBGC, ele acumula mais de 30 anos de atuação nos setores de varejo e bens de consumo na América Latina.

Ao longo da carreira, passou por empresas como Walmart, Cencosud, Carrefour, GPA e Farmácias Pague Menos. Também ocupou cargos de liderança como CEO do Carrefour Varejo e do Sam’s Club Brasil, COO e vice-presidente executivo das Farmácias Pague Menos/Extrafarma e, mais recentemente, vice-presidente Comercial, Marketing e Digital do GPA.

Rede faturou mais de R$ 8 bilhões

Com atuação concentrada principalmente no estado de São Paulo, o Tenda Atacado mantém presença em um dos mercados mais disputados do país. Atualmente, a rede soma 45 lojas distribuídas por 39 cidades paulistas e conta com mais de 8 mil colaboradores.

No Ranking Abras 2026, elaborado em parceria com a NielsenIQ, a companhia aparece na 16ª colocação entre as maiores varejistas de alimentos do Brasil.

O desempenho reforça a relevância da empresa no setor e marca o início de uma nova etapa, agora sob a liderança de um executivo com longa experiência em algumas das maiores redes varejistas da América Latina.

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