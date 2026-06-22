Lucro dos bancos bate recorde de R$ 255 bilhões em 2025

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Os bancos brasileiros tiveram lucro de R$ 255 bilhões em 2025, batendo um novo recorde histórico. O alcance aconteceu em um cenário de juros mais altos em 20 anos, com a taxa Selic a 15% ao ano.

A taxa Selic serve de base para os bancos em seus empréstimos, que, sem contar as linhas com taxas favorecidas (crédito direcionado), têm juros bem maiores do que a taxa básica da economia.

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De acordo com os dados do Banco Central, em algumas linhas de crédito, como o cartão de crédito rotativo, mais utilizado no ano passado, e no cheque especial, os juros passam de, respectivamente, 400% e 100% ao ano.

Em nota, o BC avaliou o ano de 2025 como “moderado” e com uma rentabilidade estável.

"Esse comportamento reflete, sobretudo, o aumento das despesas com provisões, que compensou parcialmente o resultado de juros, cujo crescimento desacelerou em função da menor expansão do crédito. Assim, o crescimento do lucro manteve-se alinhado ao ritmo de expansão do ativo total do sistema financeiro nacional", diz o Banco Central.