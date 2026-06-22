Receita abre consulta ao maior lote de restituição da história; veja quem recebe

Siga o A TARDE no Google

A Receita Federal libera a consulta para o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2026 nesta terça-feira, 23, a partir das 9h. O lote é referente a junho deste ano e o pagamento será realizado no último dia do mês, 30.

Com 9,58 milhões de contribuintes beneficiados, este é maior lote de restituição da história. São R$ 16 bilhões, mesmo valor pago no primeiro lote, em maio.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Somados, os dois primeiros lotes devem contemplar 80% das restituições previstas para este ano e beneficiar 18,3 milhões de contribuintes, com pagamentos que totalizam R$ 32 bilhões.

Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 serão feitos em quatro lotes, veja as datas:

1º lote: 29 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 28 de agosto

Quem recebe no 2º lote?

Neste lote não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade - Foto: Rafa Neddemeyer/Agência Brasil

Segunda a Receita Federal, neste lote não haverá pagamento para contribuintes sem prioridade e os pagamentos são realizados no dia 30 de junho. Confira a distribuição:

155.060 restituições para idosos acima de 80 anos;

1.106.923 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;

106.294 restituições para pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave;

507.768 restituições para contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;

7.709.752 restituições serão destinadas a contribuintes que ganharam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado pelo recebimento via Pix.

Saiba como fazer a consulta

A consulta é feita através da página da Receita na internet, no campo "Meu Imposto de Renda", na opção "Consultar a Restituição".

Além do site, a Receita Federal disponibiliza aplicativo para tablets e smartphones, permitindo uma consulta diretamente nas bases da Receita Federal com informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Na página da Receita é possível conferir orientações e canais de prestação do serviço, o que permite a consulta simplificada ou completa da situação da declaração, acessando o extrato de processamento através do e-CAC.

No processo de consulta, caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações. Mas é importante destacar que o pagamento de restituições só pode ser feito na conta bancária de titularidade do contribuinte. A Receita impede o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.

Após a correção dos dados bancários para uma conta de titularidade, o contribuinte pode reagendar o pagamento em até um ano da primeira tentativa de crédito, através do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento.

Ao solicitar o serviço, o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração e caso não resgate sua restituição dentro do prazo, precisará fazer um requerimento pelo Portal e-CAC. Segue os números da Central:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)

Malha Fina

A malha fina é a situação do contribuinte que tem alguma pendência em sua declaração impedindo o pagamento da restituição. Nesse caso, o erro pode ser uma informação errada informada pelo próprio contribuinte, pela empresa na qual trabalha (fonte pagadora) ou até mesmo terceiros (prestadores de serviços).

Portanto, é necessário verificar na Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal qual a divergência e resolver com uma das duas opções: