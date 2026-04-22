Gigante dos supermercados anuncia fechamento de principal unidade da capital

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Grande rede de supermercados - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma mudança silenciosa, mas de grande impacto, começou a movimentar clientes e moradores em Curitiba. Uma das unidades mais conhecidas do Carrefour na cidade já tem data marcada para encerrar as atividades — e o motivo vai além do varejo.

Localizada no bairro Mossunguê, em frente ao Park Shopping Barigui, a loja Champagnat deixará de funcionar no fim deste mês, encerrando uma trajetória em uma das áreas mais valorizadas da capital paranaense.

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Loja tem data para fechar

De acordo com a empresa, a unidade segue operando apenas até o dia 30 de abril. A decisão vem após a venda do terreno onde o hipermercado está instalado.

Com isso, o espaço passa a ter um novo destino, marcando uma mudança significativa na dinâmica da região.

A rede também informou que os funcionários serão realocados para outras unidades em Curitiba. Já os clientes continuarão sendo atendidos por outras operações do grupo na cidade, incluindo lojas do Atacadão e do Sam’s Club.

Área vira aposta do mercado imobiliário

O terreno ocupado pelo hipermercado chama atenção pelo tamanho e localização. São cerca de 90 mil metros quadrados, em uma área considerada estratégica e de alto valor.

Com a venda, o espaço entra em um novo ciclo e deve receber um empreendimento imobiliário de grande porte — um movimento que já desperta interesse no mercado.

A aquisição foi feita em parceria entre a Imobiliária Confronto, por meio da SKNA Properties, e a Teerra Empreendimentos, ligada ao escritório Gobbo & Guimarães.

Novo projeto já tem responsáveis

O futuro do terreno começa a ganhar forma. O desenvolvimento arquitetônico do novo projeto ficará sob responsabilidade do Escritório GP Arquitetura.

A expectativa gira em torno do potencial da área, que passa de um ponto consolidado do varejo para uma nova frente de desenvolvimento urbano na cidade.