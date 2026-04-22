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CRISE AÉREA

Mais de 20 mil voos serão cancelados para economizar combustível

A guerra no Oriente Médio fez com que o preço do querosene de aviação dobrasse em quase três meses

Carla Melo
Por
| Atualizada em

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A Lufthansa anunciou mudanças na terça-feira, 21
A Lufthansa anunciou mudanças na terça-feira, 21 -

Um grupo de companhias aéreas anunciou o cancelamento de ao menos 20 mil voos de curta distância até outubro devido ao aumento expressivo dos combustíveis causado pelos conflitos do Oriente Médio que se aproxima dos dois meses de duração.

A Lufthansa afirmou que a redução na oferta de voos trará uma economia de aproximadamente 40.000 toneladas de querosene, cujo preço dobrou desde o início da guerra.

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A medida começou a ser implementada na terça-feira, 21, com o cancelamento de 120 voos diários com validade até o final de maio.

Houve cancelamento das rotas de Frankfurt para Bydgoszcz e Rzeszów (Polônia), bem como para Stavanger (Noruega), que causaram a remoção de três destinos da programação de voos atual, pelo menos temporariamente.

Remanejamento de voos

De acordo com comunicado da Lufthansa, a medida mirou em voos não rentáveis da companhia, que serão remanejados a outros hubs. A consolidação planejada da rede europeia será realizada por meio dos seis pontos centrais de conexão do Grupo Lufthansa como Frankfurt, Munique, Zurique, Viena, Bruxelas e Roma.

Os passageiros continuarão a ter acesso à rede global de rotas, principalmente às conexões de longa distância.

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“O Grupo Lufthansa está, dessa forma, acelerando mais um importante passo estratégico na consolidação de suas redes europeias em suas companhias aéreas principais: Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e ITA Airways”, disse em comunicado.

Dez conexões dentro do grupo serão consolidadas por meio de outros hubs: Isso afeta HDF, ORK, GDN, LJU, RJK, SBZ, STR, TRD, TIV e WRO.

“O planejamento de rotas de médio prazo para os próximos meses está sendo revisado em função da redução da capacidade e será publicado no final de abril/início de maio. Essa revisão incluirá otimizações no serviço de curta distância para toda a temporada de verão, garantindo assim a estabilidade do planejamento para o período da programação de voos”, continuou o grupo.

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Tags:

combustíveis economia Oriente Médio voos

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