Gigante dos supermercados fecha 28 lojas e corta mais de 6 mil empregos

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Uma das maiores redes de supermercados e atacarejo do Brasil está passando por uma profunda reorganização. O Grupo Mateus fechou 28 lojas e reduziu em cerca de 6,6 mil o número de funcionários entre 2025 e o primeiro trimestre de 2026, em uma mudança de estratégia que marca uma nova fase da companhia.

A reestruturação foi comunicada ao mercado em maio e representa uma guinada em relação ao modelo adotado nos últimos anos. Após um período de forte expansão, especialmente depois da abertura de capital na Bolsa de Valores, a empresa decidiu direcionar os esforços para aumentar a rentabilidade das operações já existentes.

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Mais de 6 mil vagas foram eliminadas

Os dados divulgados pela companhia mostram a dimensão da mudança.

Ao longo de um ano, o quadro de colaboradores passou de aproximadamente 47,9 mil para 41,2 mil trabalhadores, uma redução equivalente a cerca de 13,9% da força de trabalho do grupo.

Além dos cortes de pessoal, a empresa também optou por encerrar as atividades de unidades consideradas menos rentáveis dentro da sua operação.

Os impactos foram registrados principalmente em estados onde a rede possui presença consolidada, como Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Sergipe e Bahia.

Estratégia deixa expansão em segundo plano

Nos últimos anos, o Grupo Mateus ganhou destaque nacional com uma política agressiva de crescimento, ampliando sua atuação principalmente nas regiões Norte e Nordeste.

Com a nova estratégia, a prioridade deixa de ser a abertura acelerada de lojas e passa a ser o fortalecimento das unidades já existentes. O objetivo é melhorar a eficiência operacional, ampliar a maturação das lojas e preservar as margens financeiras da companhia.

Movimentos desse tipo são comuns entre empresas de capital aberto, que frequentemente revisam seus planos de crescimento para equilibrar expansão e rentabilidade.

Empresa mantém resultados bilionários

Apesar do fechamento de unidades e da redução do número de funcionários, os indicadores financeiros seguem robustos.

Segundo informações divulgadas pela própria companhia, a receita bruta consolidada alcançou R$ 43,5 bilhões em 2025. Já no primeiro trimestre de 2026, o lucro ultrapassou a marca de R$ 2 bilhões.

Os números indicam que a reorganização não está relacionada à falta de faturamento, mas sim a uma decisão estratégica voltada para operações consideradas mais eficientes e rentáveis.

Desafios pressionam o varejo alimentar

A mudança ocorre em um cenário considerado desafiador para o setor supermercadista brasileiro.

Atualmente, as empresas convivem com consumidores mais cautelosos, custos logísticos elevados, juros altos e uma concorrência cada vez mais acirrada entre grandes redes de supermercados e atacarejo.

Diante desse ambiente, diversas companhias vêm revisando planos de expansão e adotando medidas para reduzir custos e melhorar a performance operacional.

Mesmo com a atual reorganização, o Grupo Mateus não descarta novas inaugurações no futuro. A diferença é que os próximos investimentos devem passar por avaliações mais criteriosas antes de serem colocados em prática.

Conheça as marcas que fazem parte do Grupo Mateus

Além da operação de supermercados, o grupo atua em diferentes segmentos do varejo por meio de várias bandeiras:

Mix Mateus , modelo de atacarejo voltado para consumidores e comerciantes;

, modelo de atacarejo voltado para consumidores e comerciantes; Mateus Supermercados , formado por supermercados e hipermercados;

, formado por supermercados e hipermercados; Camiño Supermercados , focado em compras rápidas de bairro;

, focado em compras rápidas de bairro; Spazio , voltado para produtos premium, importados e gastronomia diferenciada;

, voltado para produtos premium, importados e gastronomia diferenciada; Eletro Mateus , especializado em móveis, eletrônicos e eletrodomésticos;

, especializado em móveis, eletrônicos e eletrodomésticos; Armazém Mateus , direcionado à distribuição e atacado para lojistas;

, direcionado à distribuição e atacado para lojistas; Bumba Meu Pão , indústria própria de panificação;

, indústria própria de panificação; Food Service Mateus , responsável pela produção de alimentos para abastecimento das operações da rede.

Fundado por Ilson Mateus Rodrigues, o Grupo Mateus segue entre os maiores varejistas do Brasil, mas agora aposta em uma estratégia focada na eficiência das operações e não mais na expansão acelerada.