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ECONOMIA BAIANA

Alerta no bolso: Empresariado baiano amarga 28 meses seguidos de pessimismo

Apesar do leve respiro em maio impulsionado por Serviços, confiança segue no 2º menor patamar do ano

Redação
Por Redação
ICEB apresentou um avanço de 30 pontos na comparação com abril
ICEB apresentou um avanço de 30 pontos na comparação com abril - Foto: Freepik/Divulgação

O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB) marcou -115 pontos em maio, mantendo o setor produtivo em um cenário de pessimismo moderado (intervalo de -250 a zero ponto). O indicador, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), registrou a 28ª pontuação negativa consecutiva da série histórica.

Apesar do resultado desfavorável, o ICEB apresentou um avanço de 30 pontos na comparação com abril, quando havia marcado -145 pontos. A alta interrompe uma sequência de dois recuos mensais seguidos, embora a oscilação positiva tenha sido menor do que a queda vista de março a abril, que foi de 61 pontos.

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Para Luiz Fernando Lobo, especialista da SEI, o respiro de maio deve ser analisado com cautela. “O aumento da confiança em maio, apesar de importante por ajudar a frear um movimento com duas quedas em sequência, deve ser visto com alguma cautela, pois se mostrou insuficiente para anular o recuo anterior”, pontuou, destacando que a confiança se mantém no segundo menor patamar do ano.

Serviços sobem e Indústria amarga pior resultado

A reação da confiança de abril a maio não ocorreu de forma generalizada na economia baiana. Dos quatro grupamentos analisados, dois expressaram retrocesso: Agropecuária e Indústria. O setor de Serviços foi o que registrou o maior avanço no mês, enquanto a Agropecuária apresentou o maior recuo.

Nenhum dos setores conseguiu assinalar pontuação superior a zero em maio. Os resultados consolidados foram:

  • Comércio: -54 pontos (o indicador mais favorável pela terceira vez seguida)
  • Serviços: -110 pontos
  • Agropecuária: -112 pontos
  • Indústria: -158 pontos (menor nível de confiança entre as atividades)

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Crédito e emprego puxam expectativas para baixo

No conjunto de temas avaliados, o empresariado baiano demonstrou suas piores expectativas em relação ao crédito, à situação financeira e ao emprego. Em contrapartida, as variáveis ligadas aos juros, à exportação e ao PIB nacional apresentaram os indicadores de confiança em situação menos desfavorável no mês.

O boletim completo com a análise detalhada pode ser consultado diretamente no site oficial da superintendência (https://www.ba.gov.br/sei/iceb).

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