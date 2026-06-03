Alerta no bolso: Empresariado baiano amarga 28 meses seguidos de pessimismo

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O Indicador de Confiança do Empresariado Baiano (ICEB) marcou -115 pontos em maio, mantendo o setor produtivo em um cenário de pessimismo moderado (intervalo de -250 a zero ponto). O indicador, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), registrou a 28ª pontuação negativa consecutiva da série histórica.

Apesar do resultado desfavorável, o ICEB apresentou um avanço de 30 pontos na comparação com abril, quando havia marcado -145 pontos. A alta interrompe uma sequência de dois recuos mensais seguidos, embora a oscilação positiva tenha sido menor do que a queda vista de março a abril, que foi de 61 pontos.

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Para Luiz Fernando Lobo, especialista da SEI, o respiro de maio deve ser analisado com cautela. “O aumento da confiança em maio, apesar de importante por ajudar a frear um movimento com duas quedas em sequência, deve ser visto com alguma cautela, pois se mostrou insuficiente para anular o recuo anterior”, pontuou, destacando que a confiança se mantém no segundo menor patamar do ano.

Serviços sobem e Indústria amarga pior resultado

A reação da confiança de abril a maio não ocorreu de forma generalizada na economia baiana. Dos quatro grupamentos analisados, dois expressaram retrocesso: Agropecuária e Indústria. O setor de Serviços foi o que registrou o maior avanço no mês, enquanto a Agropecuária apresentou o maior recuo.

Nenhum dos setores conseguiu assinalar pontuação superior a zero em maio. Os resultados consolidados foram:

Comércio : -54 pontos (o indicador mais favorável pela terceira vez seguida)

: -54 pontos (o indicador mais favorável pela terceira vez seguida) Serviços : -110 pontos

: -110 pontos Agropecuária : -112 pontos

: -112 pontos Indústria : -158 pontos (menor nível de confiança entre as atividades)

Crédito e emprego puxam expectativas para baixo

No conjunto de temas avaliados, o empresariado baiano demonstrou suas piores expectativas em relação ao crédito, à situação financeira e ao emprego. Em contrapartida, as variáveis ligadas aos juros, à exportação e ao PIB nacional apresentaram os indicadores de confiança em situação menos desfavorável no mês.

O boletim completo com a análise detalhada pode ser consultado diretamente no site oficial da superintendência (https://www.ba.gov.br/sei/iceb).